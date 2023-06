50 Mitglieder mit insgesamt 1325 Jahren Zugehörigkeit zur Bereitschaft Münnerstadt des Bayerischen Roten Kreuzes wurden bei einem Festabend im Bienenhaus auf dem Michelsberg geehrt. Wegen der Coronakrise wurde ein Teil der Ehrungen, die bereits vor ein oder zwei Jahren fällig gewesen wären, nun nachgeholt.

Als Vertreter der Stadt konnte Bereitschaftsleiterin Michaela Kühn den 3. Bürgermeister Axel Knauff willkommen heißen. Dieser bedankte sich für die stete Einsatzbereitschaft und dafür, „dass ihr in den letzten Jahren immer dabei wart“.

27 Butspendetermine

Michaela Kühn und der stellvertretende Bereitschaftsleiter Burkhard Kühn zogen Bilanz über die Arbeit seit 2020, die zum Teil von der Corona-Pandemie geprägt war. Besonders zeitaufwendig waren die 27 Blutspendetermine in einer Stadt und in Maßbach mit über 1200 Stunden Einsatz. Ein Termin wurde sogar in Bad Kissingen durchgeführt, da keine Helfer zur Verfügung standen.

Auch das Kochen für Lehrgänge beanspruchte die Helfer stark mit insgesamt 600 Einsatzstunden in den Jahren 2020 bis 2022. Ebenso ist die Bereitschaft für Sanitätsdienste zuständig. So waren im Jahr 2020 24 Helfer 137 Stunden im Einsatz. Wegen der Corona-Pandemie leisteten im Jahr 2021 zwei Helfer 14 Stunden. Im Jahr darauf stieg die Zahl wieder enorm auf 350 Stunden, bei denen 47 Helfer im Einsatz waren.

Fast 200 Stunden leisteten die Helferinnen und Helfer der Bereitschaft bei den Corona-Impfaktionen. Auch bei den Tests waren sie gefragt. In der mobilen Testeinheit in den Stadtteilen taten 17 Helfer Dienst.

„Es war eine anstrengende, aber auch sehr schöne Zeit, in der wir viel Spaß zusammen hatten“, so Michaela und Burkhard Kühn, „die Leute in den Ortsteilen waren froh, dass jemand an sie gedacht hat. Um mit dem Bus nach Münnerstadt zum Testen zu fahren, hätten die Leute vorher getestet sein müssen“.

„Jede einzelne Aufgabe ist wichtig. Jeder kann mithelfen und jeder wird gebraucht. Herzlichen Dank an jeden, der mit anpackt“ – damit leitete Michaela Kühn die Ehrung langjähriger Mitglieder ein.

Ehrungen

Rekordhalter mit 65 Jahren sind Adolf Dittmar und Ottilie Riffner, seit 60 Jahren ist Hermann Brust dabei. Alle drei bekamen zudem die staatliche Ehrung. Für 55 Jahre wurde Werner Hub geehrt. 45 Jahre dabei sind Dr. Diethard Dietmar, Peter Schad, und Gertraud Zänger. Sie wurden auch vom Bezirk für ihre langjährige Treue zum BRK geehrt. Für 35 Jahre wurden Sabine Conhoff und Martin Gessner, Yvonne Kühn, Bernd Kunert, Monika Lanzer, Horst Mohler, Siegfried Schmitt, Werner Stapf, Josef Vierheilig-Conhoff und Bernard Wohlfahrt geehrt. 30 Jahre dabei sind Sabine Bieber, Jürgen Brust und Stephan Hub. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Dr. Mike Mast, Annette Röder, Daniel Wohlfart und Manfred Zerzer geehrt. Sie erhielten auch staatliche Auszeichnungen des Bezirks. Geehrt wurden zudem Wolfgang Klöffel, Michael Menninger, Florian Schmitt, Fabian Usleber und Alexander Wohlfahrt (alle 20 Jahre), Manfred Brand, Markus und Stefanie Conhoff, Christina Leichsner, Carina Mazkiw, Daniela und Sabine Meyer und Martin Röder (15 Jahre). mdb