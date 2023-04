Ihr 50-jähriges Bestehen feiert die Ransbachtaler Blasmusik Weichtungen am Samstag, 29. April, und Montag, 1. Mai . Für Samstag ist in der Dorfhalle Weichtungen ein Festakt geplant. Beginn ist um 19.30 Uhr. Es wird eine musikalische Reise durch Böhmen sowie einen kleinen Einblick in die Vereinsgeschichte geben, versprechen die Ransbachtaler. Natürlich werden auch verdiente Mitglieder der Kapelle geehrt.

Am Montag ist ein Oldtimertreffen an der Dorfhalle in Weichtungen geplant. Um 9 Uhr reisen die Oldtimerfahrer an, für 10.30 Uhr ist die Maibaumaufstellung am Dorfplatz geplant, ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen. Ab 14 Uhr gibt es verschiedene Aktionen, unter anderem das Kartoffel-Legen. Ab 14.30 Uhr spielt der Musikverein Maßbach.

Leider existieren keine Aufzeichnungen über die Anfänge , heißt es in der Chronik der Ransbachtaler Blasmusik. Einzige Quelle bleibt somit die mündliche Überlieferung. „Den Erzählungen zufolge kann man davon ausgehen, dass schon seit einigen Generationen in Weichtungen musiziert wird. Die Geschichte der Ransbachtaler Blasmusik Weichtungen nahm auf jeden Fall ihren Anfang im Herbst 1972. Ein neues Schuljahr hatte gerade begonnen und ein neuer Lehrer namens Klaus Hart war nach Weichtungen gezogen. Schnell sprach sich im Ort herum, dass er sich für Blasmusik interessiert.

Im Oktober 1972 klingelten dann die zwei Musikanten Willibald Schneider und Reinhold Thomas an seiner Tür und baten ihn, die musikalische Leitung über das ,Häuflein der sieben Aufrechten’ zu übernehmen. Nach kurzer Bedenkzeit sagte er zu.

Pate stand ein idyllisches Tal

Zunächst brauchte man noch die Verstärkung von Musikanten aus Kapellen der umliegenden Ortschaften und half auch dort aus. Aber der ,Tanz auf zwei Hochzeiten’ erwies sich als wenig praktikabel. Deshalb beschloss man kurzerhand, einen eigenen Musikverein ins Leben zu rufen. Mit neun gestandenen Musikern und zwei zehnjährigen Buben wurde der Verein gegründet und man taufte ihn auf den klangvollen Namen Ransbachtaler Blasmusik Weichtungen . Pate stand das idyllisch gelegene Ransbachtal in der Weichtunger Flur“, wie es in der Chronik heißt.

In kurzer Zeit immer besser

Und weiter: „Schnell fanden sich interessierte Kinder und Jugendliche, um ein Instrument zu erlernen. Nach einer etwas über zweijährigen Ausbildung war das Leistungsniveau so gut, dass das junge Blasorchester in einem Konzert einem musikbegeisterdem Publikum aufspielen konnte. In den nächsten Jahren machten Können und ein vielseitiges Repertoire es möglich, dass sich die Kapelle ,im Wettstreit nach Noten’ mit anderen Musikkapellen messen konnte und sich Auftritte stetig häuften.

Zunächst spielten sie in einer einheitlichen Kleidung auf. Zum zehnjährigen Wiegenfest schenkte sich der Verein eine neue Uniform. 1989 bekam die Ransbachtaler Blasmusik dann ihre fränkische Tracht, die sie auch heute noch trägt.

Von den Gründungsmitgliedern sind noch immer vier als aktive Musikanten dabei, heißt es in der Chronik. „Unter anderem auch Reinhold Thomas, der die ganze Geschichte ins Rollen brachte, und Klaus Hart, der auch heute noch als Dirigent die Blaskapelle leitet.

Ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte war unter anderem die Produktion einer Schallplatte zusammen mit anderen Vereinen der Gemeinde Maßbach im Frühjahr 1987. Sowohl beim Besuch zwischen den Partnerstädten Maßbach und Cingal (Calvados) in der Normandie 1989 als auch 1998 durfte die Blaskapelle als musikalischer Botschafter des Marktes Maßbach auftreten. “ red