Nach unzähligen Proben und einem Probenwochenende eröffnete der Musikverein Oberthulba sein Konzert mit dem „ Kaiserin Sissi Marsch“ von Timo Dellweg und spielte sich damit sofort in die Herzen der zahlreich erschienenen Zuhörer. Wie wertschätzend und motivierend für die Musikanten , wenn gleich das erste Stück so viel Beifall erfährt.

Dem Publikum war von der „Vorgruppe“ zu diesem Zeitpunkt aber auch schon ordentlich eingeheizt worden. Die Bläserklasse des Marktes Oberthulba unter der Leitung von Constantin Freiberg präsentierte ihr Können und erfuhr kräftigen Applaus für „Let’s Rock“, „When The Saints Go Marching In“ und „Supercalifragilisticexpialidocious“. Es ist beeindruckend und machte nicht nur die Eltern und Großeltern stolz, wie gut die insgesamt 14 Jungmusiker nach knapp zwei Jahren Einzelunterricht und Orchesterprobe harmonieren.

Das Hauptorchester – ebenfalls unter der Leitung von Constantin Freiberg – setzte mit der Konzertpolka „Ein Traum erwacht“ gleich noch einen oben drauf. Das Stück stammte aus der Feder von Jürgen Malterer und wurde der Festkapelle Regensburg gewidmet. Liebhaber der Egerländer Musik kamen dabei voll auf ihre Kosten. Es folgte „Harlequin“ von Philip Sparkes. Das Solo-Stück wurde 2004 vom Euphonium-Virtuosen David Childs in Auftrag gegeben und gibt in zwei gegensätzlichen Sätzen die fröhlichen und traurigen Facetten des Harlekins wider. Der Musikverein durfte Meike Reidelbach am Euphonium begleiten, die den zweiten, schnelleren Satz vortrug.

Auszeichnung für Engagierte

Mit dem Medley „Queen Greatest Hits“ wechselte das Genre und Melodien wie „Bohemian Rhapsody“, „We Will Rock You“ und natürlich „We are the Champions“ erfüllten den Saal. Die passende Überleitung zu einem weiteren Höhepunkt des Abends: Die beiden neuen Ehrenmitglieder des Musikvereins Oberthulba – Andreas Manger und Günter Hüttl – wurden der Gemeinde vorgestellt. Mit großem Beifall wurde ihnen für das unermüdliche Engagement gedankt.

Es folgten mit „Stand By Me“ und „Mr. Blue Sky“ weitere bekannte Melodien, die von Emma Metz, Meike Reidelbach, Michael Herrlein und Alexander Krampert auch gesanglich begleitet wurden – teilweise sogar mit Showeinlage. Die Musiker und Sänger sprühten vor Begeisterung und rissen das Publikum mit. Auch die beiden Medleys „80er Kulttour“ und „Total Toto“ mit Hits wie „Sternenhimmel“, „Sperrbezirk“, „Rosanna“ und „Stop Loving You“ begeisterten die Besucher.

Bei der Reise durch das Repertoire vom MVO müssen natürlich auch Mosch-Fans auf ihre Kosten kommen, weshalb Klänge der „Gablonzer Perlen“ von Antonin Borovicka zart und wohlklingend die Mehrzweckhalle erfüllten. Abgerundet wurde der Abend mit „Mein Tiroler Land“ von Florian Pedarnig, der in Oberthulba natürlich mit abgewandeltem Text gesungen wird: „Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil Du so schön bist, Du mein Rhönerland!“ Der unaufhörliche Beifall der Zuhörer bestätigte die Musikanten . Die bedankten sich mit Zugaben. red