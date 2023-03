Das Jugendblasorchester Scholz Geroda wählte bei der Jahresversammlung einen neuen Vorstand. Die meisten behalten ihren Posten, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Künftig soll es nur noch einen Vorstand geben. Der Jugendvorstand wird durch einen Jugendwart vertreten. Die Geschicke lenken nun zwei gleichberechtigte Vorsitzende .

Durch diese Änderung musste die Satzung angepasst werden, welche einstimmig durch die Mitglieder beschlossen wurde. Lisa Väth und Karl Bienmüller sind nun zwei gleichberechtigte Vorsitzende . Luca Schmitt bleibt Schriftführerin und Vanessa Schmitt Kassiererin. Beisitzer bleiben Katharina Kuhn und Patrick Reppert, neu hinzu kommt Lara Marie Lins. Als Jugendwart wurde Carolin Schmitt gewählt. Die beiden Kassenprüfer Theresa Schneider und Philipp Wirth wurden in ihrem Amt bestätigt.

Nach der offiziellen Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Lisa Väth berichtete die Jugendvorsitzende Carolin Schmitt von den Nachwuchsmusikern, die ins Orchester aufgenommen wurden und dieses erstmalig beim Jahres- und Weihnachtskonzert unterstützen.

Schriftführerin Luca Schmitt berichtete, dass im vergangenen Jahr wegen Corona erst ab Mai wieder alle Mitglieder an den Proben teilgenommen hatten und dann endlich wieder Auftritte folgten. Besonders erfolgreich war das ausverkaufte Jahreskonzert in der Wandelhalle Bad Brückenau und das erste Weihnachtskonzert in der Gerodaer Kirche nach der Pandemie.

Hoch motiviert starteten alle in das neue Jahr, die wöchentlichen Proben waren bisher gut besucht und wurden von verschiedenen engagierten Musikern angeleitet, berichtet Vorsitzende Lisa Väth. Während der Versammlung wurde angeregt, verschiedene Gastdirigenten für unterschiedliche Musikrichtungen einzuladen. Insgesamt befindet man sich aber bei der Suche nach der neuen musikalischen Leitung auf einem guten Weg und vielversprechende Gespräche fanden bereits statt, so dass der Fortbestand des Orchesters gesichert ist, hießt es.

Achim Scholz steht der Kapelle weiter mit Rat und Tat zur Seite und möchte Jugendwartin Carolin Schmitt unterstützen, sodass Jungmusiker auch zukünftig gewonnen und eingebunden werden. Weitere fördernde Mitglieder sollen gewonnen werden, um die Mitgliedsbeiträge für alle langfristig möglichst gering zu halten.

Das ist geplant

Es stehen einige Auftritte an, sowie eine Tagesfahrt ins Ahrtal und Mitte Mai eine Vier-Tagesfahrt nach Kirchberg in Tirol zum Internationalen Musikkapellentreffen. Bei der Fahrt ins Ahrtal wird das Orchester einen Teil der Einnahmen vom Weihnachtskonzert ans dortige Blasorchester Altenahr spenden. Ein musikalisches Highlight wird das alljährliche Jahresabschlusskonzert am 11. November in der Wandelhalle Bad Brückenau sein. Beim 2. Musikantentreffen der Brückenauer Rhönallianz am 27. Mai wird erstmals unter neuer Leitung aufgetreten. red