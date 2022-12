Nach langer Pause während der Pandemiejahre nahm der Politische Stammtisch der Kissinger CSU zur Jahresmitte 2022 wieder den bekannten monatlichen Rhythmus auf. Treffpunkt war jeden ersten Donnerstag im Monat um 17 Uhr im Festsaal des Alten Rathauses. Im Juni übergab der Ehrenvorsitzende der Kissinger Ortsverbände, Alfred Wacker, die Moderation der Treffen an Ulrich Kutz, Beisitzer im Vorstand des CSU-Ortsverbands Bad Kissingen , so eine Pressemitteilung der CSU.

Für politisch Interessierte

Mit der Umbenennung von Stammtisch zum Stadtgespräch wird der Diskussion mit dem Schwerpunkt auf kommunale Themen Rechnung getragen. Wenn es passt, spielen auch landes- und bundespolitische Aspekte eine Rolle. Eingeladen sind alle politisch interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger. Zu den behandelten Themen zählten unter anderem ein Jahr Unesco-Weltkulturerbe, die Sanierung des „Ratskellers“, die Gastrolandschaft in der Kernstadt und den Stadtteilen, Lärmschutz in den Innenstadtbereichen, der Neubau des Kurparkresorts, auffällige Leerstandsimmobilien in der Menzelstraße, der Weidgasse und am Stationsberg, das Bahnhofsgebäude, Möglichkeiten und Anforderungen der Energiewende, und ein kritischer Blick auf das Gastgeberland Katar der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 (mit Impulsreferat).

Am Donnerstag, 5. Januar, ist Martin Wende , der unterfränkische CSU-Kandidat für den Bezirkstag, zu Gast. Treffpunkt ist um 17 Uhr im Alten Rathaus. red