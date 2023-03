Bei der Hauptversammlung des Musikvereins Oberthulba berichteten sowohl der Dirigent Constantin Freiberg, als auch der Vorsitzende Herbert Wehner von den vielen gelungenen Auftritten im zurückliegenden Jahr: Bei der durch den Festausschuss organisierten Maibaumaufstellung und dem Brunnenfest durften die Gäste endlich wieder das breite Repertoire des MVO genießen und zu neu einstudierten Stücken ebenso schunkeln wie zum altbewährten „Böhmischen Traum“. Auch genossen die Musikanten die Auftritte im

Landkreis und nicht zuletzt in Frankfurt den Faschingszug.

Das besondere Engagement der rund 60 aktiven Musiker trägt zum finanziellen Erfolg des Vereins bei. Die Zahlen wurden durch den 1. Kassier vorgestellt und geben Rückenwind für die Vorhaben in diesem Jahr, allen voran natürlich die fortwährende Nachwuchsarbeit. Vom fabelhaften Fortschritt der aktuellen Bläserklasse mit 14 Kindern konnte sich die gesamte Gemeinde beim Weihnachtskonzert 2022 überzeugen. Die Vorarbeit für eine neue „Bläserklasse 2023“ mit Start im Herbst läuft bereits. Die jetzigen Jungmusiker werden dann unter Leitung von Isabell Knüttel im Jugendorchester weiter betreut und auf das Mitwirken in den Vereinskapellen des Marktes Oberthulba vorbereitet.

Ehrungen

Höhepunkt der Hauptversammlung waren die Ehrungen für 10 und 25 Jahre aktives Musizieren. Ralf Appel, Herbert Wehner und Klaus-Peter Kleinhenz wurden darüber hinaus für

40 Jahre und Andreas Manger für 60 Jahre aktives Musizieren geehrt. Der MVO ist stolz und bedankt sich für die Treue und den jahrzehntelangen Einsatz für das Vereinsleben. Als besonderes Zeichen der Dankbarkeit wurden Andreas Manger und

Günter Hüttl von den Vorsitzenden zu Ehrenmitgliedern des MVO ernannt. Beide Musiker zeichnen sich durch ihre langjährige Treue und Zuverlässigkeit aus. Günter Hüttl war darüber hinaus in der Vergangenheit selbst 1. Vorsitzender und führt als Sänger und Entertainer seit

Jahren gutgelaunt durch das Programm großer und kleiner Auftritte.

Natürlich wurde bei der Hauptversammlung auch in die nähere Zukunft geblickt: So stellt das anstehende Konzert am 22. April für alle Musikanten, ob jung oder alt, ob erfahren oder in der Ausbildung eine besondere Herausforderung dar. Die Gäste dürfen sich auf böhmische Klänge, konzertante Solo-Darbietungen und Pop-Medleys freuen. Natürlich stehen auch wieder die Maibaumaustellung am 30. April und das Brunnenfest am 8./9. Juli an. red