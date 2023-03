Gerhard Röder, einer von drei gleichberechtigten Vorsitzenden , berichtete bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Haard von vielen Aktivitäten, die Musiker des Vereins sind im abgelaufenen Jahr sehr aktiv gewesen.

Röder berichtete von Bigband-Auftritten in Haard und Nüdlingen, unter anderem zu den Feierlichkeiten zur 1250-Jahr-Feier, musikalischen Gestaltungen von Gottesdiensten und einem rundum gelungenen Adventskonzert .

Robert Metz, Organisator der Seniorenband, erläuterte mit seinem Bericht die Musiktätigkeiten der Senioren. Auch sie probten über 20 mal im Jahr und spielten mit böhmischer Blasmusik bei manchem Fest auf, gestalteten Gottesdienste und begleiteten würdevoll bei Beisetzungen verstorbener Vereinsmitglieder.

Ein Highlight von Bigband und Seniorenband waren die Auftritte im Biergarten der Bärenburg anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Gastwirtsfamilie in Haard .

Dirigent Janusch Duda freute sich über viele gelungene Musikdarbietungen, hob das sehr gute Adventskonzert hervor, ging hierbei auch auf die gemeinsamen Darbietungen mit dem Gesangverein ein, die aus seiner Sicht etwas ganz Besonderes waren. Die lange Probenvorbereitung hat sich voll ausgezahlt.

Auch Vorsitzender Heiko Krakofsky konnte bei so viel geleisteter Arbeit im Verein nur ein riesengroßes Dankeschön an alle Mitglieder aussprechen. Er erläuterte in seinen Ausführungen die Vereinsveranstaltungen. Das Vereinsleben ist nach der Pandemie wieder voll hochgefahren worden, ob Ferienprogramm, Vereinsfest Music & more, Benefizaktion oder Weihnachtsfeier, alles konnte wieder erfolgreich durchgeführt werden. Kassierin Christina Virnekäs legte der Versammlung einen detaillierten Kassenbericht vor, die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfrei geführte Vereinskasse und beantragten die Entlastung des Kassierin, die einstimmig erfolgte.

Renè Beckmann, stellvertretender Kreisvorsitzender des Nordbayerischen Musikbundes, war voll des Lobes für die vielseitigen musikalischen Aktivitäten des Musikvereins Haard . Er führte die Ehrungen durch, dabei wurde Matthias Beck und Heiko Krakofsky die goldene Ehrennadel für 40 Jahre als aktive Musiker verliehen.

Ein ganz seltenes und in Haard einzigartiges Jubiläum feiert Oswald Metz, er wurde für 60 Jahre aktives Musizieren mit goldener Ehrennadel, Urkunde und einem Präsent vom Musikverein ausgezeichnet. red