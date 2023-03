Am Samstag, 18. März, zwischen 13 und 18 Uhr, öffnet das Jukuz Bad Kissingen mit einem besonderen Angebot: Gemeinsam mit dem Naturerlebniszentrum Rhön veranstaltet es eine „Human Library“, in der „Menschen als „Bücher“ ausgeliehen werden können.

Das Konzept stammt von der „Human Library Organization“ aus Kopenhagen, die mit diesem Angebot Menschen zusammenbringt, die sich sonst nicht treffen und miteinander ins Gespräch kommen würden, heißt es in einer Pressemeldung des Naturerlebniszentrums Rhön. Ziel sei es demnach, durch diese Gespräche Vorurteile abzubauen und Offenheit für andere Lebensentwürfe zu bekommen,

So haben die Organisatoren „Bücher“ aus den Bereichen Behinderung, sexuelle Orientierung, Beschäftigung und Religion gefunden, die sich an diesem Nachmittag „ausleihen“ lassen. Besucher der Menschlichen Bibliothek können ab 13 Uhr jederzeit und ohne Anmeldung in das Jugend- und Kulturzentrum kommen, sich ein „Buch“ aus der Titelliste auswählen und für 30 Minuten für ein Gespräch ausleihen. Alle Fragen sind willkommen. red