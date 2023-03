Zu einem Konzertabend der besonderen Art unter dem Titel „ Feelings “ lädt der Gesangverein Garitz in die St.-Elisabeth-Kirche in Garitz ein. Am Donnerstag, 23. März, um 19.30 Uhr kann man mit den Chören „Intakt“ (unser Bild) und „Chorisma“ sowie der Bläserformation „Ammersbach and Friend“ eintauchen in die Welt der Gefühle , schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Textlich intensive Lieder, die die Stimmung der Zeit zum Ausdruck bringen wie „Wunder geschehen“, „Ode an die Zukunft“ oder „Ich halt die Luft an“ werden die Zuhörer und Zuhörerinnen genauso bezaubern wie die bläserischen Stücke der neu entstandenen Formation „Ammersbach and Friend“, die sowohl mitreißende Melodien aus „Phantom der Oper“, „Lord of the Dance“ oder interessante Darbietungen wie „Tears for Pachebel“ zu Gehör bringen. Das Ganze wird umrahmt von stimmungsvollen Naturfotographien von Kerstin Merz. Der Eintritt ist frei, Spendenboxen zur Unterstützung der Chorarbeit stehen am Ausgang bereit, so die Pressemeldung weiter. Foto: Anja Vorndran