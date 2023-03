Am Freitag, 17. März, startet die diesjährige Konzertreihe in Bismarck’s Basement mit einem besonderen Konzert : Zu Gast ist im Bad Kissinger Jazz-Keller der international bekannten Musiker Chris Hopkins.

Mit ihm verbinden Museumsleiterin Annette Späth und Kulturreferent Peter Weidisch viele musikalische und persönliche Erinnerungen. Hopkins ist seit Gründung der Bad Kissinger Jazz-Reihe nicht nur mehrfach in Bismarck’s Basement aufgetreten, sondern

blieb in seinem musikalisch-erfolgreichen Werdegang immer in engem Kontakt mit dem Museum Obere Saline . Diesmal wird er mit renommierten Jazzmusikern aus Australien konzertieren, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Chris Hopkins, der in Princeton/New Jersey geborene Wahl-Bochumer, zählt mit seinem melodischen, farbenreichen Stil längst zu den renommierten Musikern der internationalen Jazz-Szene .

Zahlreiche Auszeichnungen

Zuletzt räumte er zahlreiche Auszeichnungen wie den „Preis der Deutschen Schallplattenkritik“, den „Prix de L’Académie du Jazz (Paris)“ und den „Keeper of the Flame“ ab. Für dieses Konzert präsentiert er mit den „Jazz Kangaroos“ ein Trio mit besten Musikern aus „Down Under“ – allen voran George Washingmachine, ein swingender Jazzgeiger, der gleichzeitig ein charismatischer Sänger und Entertainer ist. So spielen sich Chris Hopkins & Friends durch Eigenkompositionen und das „Great American Songbook“ von Gershwin bis Ellington und swingen, was das Zeug hält. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr, es gibt keine Platzreservierungen, aber eine Bewirtschaftung im Foyer.

Karten für die Jazzkonzerte in Bismarck’s Basement gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information direkt am Kurgarten täglich von 9.30 bis 17.30 Uhr, unter kissingen-ticket@badkissingen.de oder an der Abendkasse ab 19 Uhr, direkt vor dem Konzert im Bismarck’s Basement. red