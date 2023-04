Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Modlos haben sich zur Jahreshauptversammlung in der „Alten Schule“ getroffen. Unter anderem standen Neuwahlen auf der Tagesordnung.

Nach Verlesen des letztjährigen Protokolls durch Schriftführer Jürgen Müller folgte ein kurzer Rückblick auf die im Jahr 2022 stattgefundenen Festlichkeiten. Mit fünf aktiven Einsätzen war das Jahr 2022 ein im Verhältnis ruhiges Jahr für die Wehr gewesen, berichtete 1. Kommandant Kevin Fröhlich.

Im Ausblick auf das bereits begonnene Jahr 2023 zeigte sich, dass nach langer Pandemiepause wieder Feierlichkeiten stattfinden, bei welchen die Feuerwehr entweder selbst involviert oder dienstlich im Rahmen von Straßenabsperrungen wieder gefordert ist.

Nach dem durch den Kassier Michael Jaborek vorgestellten Kassenbericht wurde durch Kassenprüfer Andreas Diller eine einwandfreie Kassenführung attestiert und der Vorstand durch die knapp 40 anwesenden Mitglieder einstimmig entlastetet.

Stolz ist die Freiwillige Feuerwehr Modlos auf fünf Absolventen der Truppmannausbildung im vergangenen Jahr. Zu ihnen zählen Robin Schneider, Philipp Umkehr, Hannes Leitsch, Lorenz Fröhlich und Anton Leitsch. Die Truppmannprüfung haben darüber hinaus Daniel Wehner und Manuel Hohmann erfolgreich abgelegt. Weitere Ausbildungsmöglichkeiten und Leistungsprüfungen sowie auch ein Erste-Hilfe-Kurs, der auch der gesamten Ortsbevölkerung angeboten werden soll, sind für das laufende Jahr vorgesehen. Nach Abschluss seines Berichtes dankte Vereinsvorsitzender Alexander Fröhlich allen anwesenden Kameraden im Namen der gesamten Wehr. Kevin Fröhlich, der sich nach insgesamt sechs Jahren im Dienst des 1. Kommandanten nicht zur Wiederwahl stellte und damit sein Amt enden ließ.

Die folgenden Neuwahlen leitete der 2. Bürgermeister Roland Wehner, der selbst begeistertes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist, in Vertretung des ersten Bürgermeisters. Einstimmig zum neuen 1. Kommandanten gewählt wurde Manuel Hohmann, der sich seiner neuen Aufgabe für die kommenden sechs Jahre tatkräftig stellen möchte. Die Wahl des 2. Kommandanten und 1. Vorsitzenden stellten eine Wiederwahl dar, so dass Daniel Wehner und auch Alexander Fröhlich in ihren Ämtern für weitere sechs Jahre bestätigt wurden. Der aus dem Kommandantendienst geschiedene Kevin Fröhlich wurde zusammen mit Tobias Hahn und Manuel Brust zum Vertrauensmann gewählt.

Einer Lösung bedarf es hinsichtlich eines neuen Gerätehauses für die Modloser Wehr, das für seine Zwecke im Laufe der Jahre nun zu klein geworden ist. Wehner versprach, das Thema in der Gemeinde voranzubringen und dafür zu sorgen, dass in den laufenden Planungen kein Stillstand eintritt. Ebenfalls ein den Kameraden sehr wichtiges Thema für das laufende Jahr ist die Anschaffung eines Defibrillators im Ortsgebiet Modlos , welche der Verein finanziell unterstützen möchte.

Über 80 Mitglieder kann die Freiwillige Feuerwehr in Modlos zählen, darunter beinahe 60 im aktiven Dienst. Im Rahmen der Generalversammlung wurden auch Simon Wehner, Felix Müller und Tobias Schürlein als neue Mitglieder begrüßt. In personeller Hinsicht darf sich die Wehr damit als sehr gut aufgestellt bezeichnen. bkk