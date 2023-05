Anfang Februar 2023 erschütterte ein Erdbeben Regionen in der Türkei und Syrien. Noch immer sind viele Menschen in Not und benötigen Hilfe. Die schrecklichen Meldungen und Bilder der Naturkatastrophe bewegte 1. Schülersprecherin Zilan A. von der Mittelschule Bad Brückenau sehr. Daher überlegte sich die Neuntklässlerin, wie man den Menschen in den betroffenen Gebieten helfen könnte.

Es entstand die Idee, das gesamte Schulzentrum von Bad Brückenau einzubinden. So wurde Kontakt zu den Schülersprechern der staatlichen Realschule und des Franz-Miltenberger-Gymnasiums hergestellt. Zusammen initiierten sie schließlich eine Spendenaktion für die Erdbebenopfer .

In der Mittelschule wurde ein Aufruf an die Schülerinnen und Schüler , Eltern und Lehrkräfte gestartet: Sie wurden um Kuchen- und Gebäckspenden gebeten, die dann in der Pause verkauft werden. Zusätzlich wurden noch Hot Dogs angeboten.

In der Realschule organisierte die SMV (Schülermitverantwortung) die Aktion. Auch hier wurden gespendete Kuchen verkauft. Die Klassen fünf bis sieben boten Brezeln an und die 8. bis 10. Klassen selbst gemachte Pizza. Hier übernahmen die jeweiligen Klassensprecherinnen und Klassensprecher den Verkauf.

Am Gymnasium verkauften die Klassensprecher der 8. und 9. Klassen, die Tutoren der 10. Klassen und die Schüler der ILV (Individuelle Lernzeitverkürzung) selbst gebackene Waffeln.

Die Idee kam sehr gut an, die gemeinsame Spendenaktion war ein Erfolg, heißt es in einer Pressemeldung des Bayerischen Roten Kreuzes, Kreisverband Bad Kissingen. Denn es kamen Spenden in Höhe von insgesamt 1050 Euro zusammen.

Das Geld hat Kreisgeschäftsführerin Margit Schmaus bereits entgegengenommen und zeigte sich beeindruckt vom großen Engagement der Schüler und Schülerinnen aus Bad Brückenau . red