Während eines Überholvorgangs ist es am Dienstag gegen 1.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 279 auf Höhe Bischofsheim in Richtung Bad Neustadt/Saale gekommen. Der 41-jährige Fahrer eines Lkw mit Anhänger überholte einen 53-jährigen Lkw-Fahrer, der ebenfalls mit einem Anhänger in dieselbe Fahrtrichtung fuhr. Nachdem der 41-Jährige auf gleicher Höhe während des Überholvorgangs bemerkte, dass der 53-Jährige – mutmaßlich zur Verhinderung des Überholens – ebenfalls auf die linke Fahrspur wechselte, bremste der 41-Jährige, um einen Zusammenstoß zu verhindern, berichtet die Polizei Bad Neustadt.

Der Anhänger des 53-Jährigen scherte währenddessen noch immer nach links aus und touchierte den überholenden Lkw an der Beifahrerkabine, so dass unter anderem die Scheibe der Beifahrertüre zersplitterte.

Nachdem der Verursacher seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nicht nachkam, sich auch durch (Licht-)Hupe nicht zum Anhalten bewegen ließ und weiter potenziell gefährliche Fahrmanöver einleitete, konnte er durch eine auf der B 279 Kontrollen durchführende Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bad Neustadt schließlich im Industriegebiet gestoppt werden, so die Polizei weiter.

Noch in der Nacht wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt ein Strafverfahren gegen den 53-Jährigen unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch grobes Fehlverhalten beim Überholvorgang und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5100 Euro, Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt, berichtet die Polizeiinspektion Bad Neustadt weiter. pol