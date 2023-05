Im Sommer geht „Gesund mit Musik“ in die zweite Runde. Mit diesem Projekt bringt der Kissinger Sommer das analoge Konzerterlebnis auf digitale Weise zu den Menschen, die selbst nicht oder nicht mehr ins Konzert kommen können.

Die Zahl alter oder kranker Menschen, die nicht mehr verreisen oder in Konzerte gehen können, nimmt zu. Die Partizipation am Kulturleben bleibt ihnen oft verwehrt, der Zugang zu Livestreams und On-demand-Videos ist mangels Erfahrung oder technischer Ausstattung oft nicht möglich, wie es in einer Pressemitteilung heißt. An diesem Punkt hat das Projekt „Gesund mit Musik“ im vergangenen Jahr erstmals angesetzt. Mehrere Konzerte des Kissinger Sommers mit Weltklasseorchestern wurden dabei in hoher Qualität per Livestream in über 30 Partnereinrichtungen aus dem Gesundheitssektor übertragen und vor Ort mit individuellen Rahmenprogrammen begleitet. Dazu gehörten Lesungen, Vorträge, Tanzvorführungen oder kulinarische Entdeckungsreisen. Diese Zusatzangebote erweiterten nicht nur den Musikgenuss, sondern sprachen mit einem niedrigschwelligen Einstiegsangebot auch neue Zielgruppen an, die sich sonst vielleicht nicht vor einem Livestream mit klassischer Musik versammelt hätten, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Aufgrund der großen Nachfrage und des positiven Feedbacks wird das Projekt nun fortgesetzt – auf der Basis des bestehenden Netzwerks aus Diakonischen Werken, sozialpsychiatrischen Einrichtungen, Seniorenwohnanlagen, Reha-, Burnout- und Unikliniken sowie zahlreichen Krankenhäusern im gesamten Bundesgebiet.

Vier Konzerte werden übertragen

Übertragen werden diesmal vier Konzerte des Kissinger Sommers 2023 aus dem Max-Littmann-Saal: Freitag, 23. Juni, Baltic Sea Philharmonic (Kristjan Järvi); Samstag, 24. Juni, WDR Sinfonieorchester (Andrew Manze/Beatrice Rana, Klavier); Donnerstag, 29. Juni, Bamberger Symphoniker (Manfred Honeck/ Maximilian Hornung, Violoncello); Sonntag, 2. Juli, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin ( Kent Nagano / Roman Borisov, Klavier).

Das Projekt wird vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert. Zusätzliche Unterstützung gibt es auch vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. red