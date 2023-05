Chorgesang und Veeharfen-Klänge ertönten am Muttertag in der evangelischen Kirche St. Michael in Hammelburg . Das Programm weckte die Vorfreude auf ein ansprechendes und abwechslungsreiches Konzert . Der Hausherr, Pfarrer Robert Augustin , sagte: „Es ist mir eine Freude, dass so viele Menschen unseren Kirchenraum füllen.“

Der Ökumenische Singkreis unter der Leitung von Kantor Dieter Blum und das Veehharfenensemble „Saiten-Klang“ aus dem Generationentreff Taubenschlag bestritten zum ersten Mal ein gemeinsames Konzert .

Kantor Dieter Blum eröffnete mit der Orgelimprovisation „Grüß Gott, du schöner Maien“ das Konzert . Das unbeschwerte Frühlingslied aus dem 16. Jahrhundert wurde anschließend vom Singkreis vierstimmig vorgetragen. Sopranistin Ruth Gerhard trug „Frühlingsglaube“ von Franz Schubert vor.

Zart zupfte „Saiten-Klang“ den Christusdorn und die „Glockenblume“. Zum Singkreis gesellten sich bei „Gott mag segnen“ und „Singt Heilig“ einige Mädchen des Kinderchors von Kantor Dieter Blum hinzu. Summend wurde Saiten-Klang bei den „Tulpen aus Amsterdam“ von den Zuhörern begleitet. Der volle Harfen-Klang ertönte bei: „Für mich soll’s Rote Rosen regnen“, ein Lied, das Hildegard Knef ziemlich forsch im Jahr 1968 sang.

Zum Konzertende wurde die Kantate „Frühlingserwachen“ vorgetragen. Zwischen „Winters Abschied“, „Der Frühling naht“, „Frühlingsgefühle“ und „Neues Leben“ trug Michael Hügel Gedichte vor.

Zum Satz von Erhard Nowack textete Rosemarie Lange-Schlienkamp. Die Melodie aber stammt vom kürzlich verstorbenen Westheimer Steinmetz Siegfried Herterich. Kantor Dieter Blum sagte: „Herr Herterich wird uns immer in Erinnerung bleiben. Viele seiner melodischen Kompositionen mit Herz und Gefühl bereichern unsere Chormusik.“ Nach dem gemeinsamen Schlusslied „Du lässt den Tag, oh Gott, nun enden“ war aber noch nicht Schluss. Nach dem Konzert traf man sich noch im evangelischen Pfarrheim, um den Muttertag ausklingen zu lassen. red