In der Reihe Zwischen-Spiel ist am Sonntag, 23. April, unter dem Titel „Luce & Ombra“ das Trio Venticello zu Gast. Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Kursaalgebäude im König Ludwig I.-Saal. Einlass ist bereits um 18.30 Uhr.

Das Künstlertrio Tatiana Flickinger (Blockflöten), Viktor Töpelmann (Viola da gamba und Violoncello) und Helene Lerch (Cembalo und Orgel) tritt mit seinen Instrumenten in einen spielerischen Dialog mit Blockflöten, Gambe und Cello, Cembalo und Orgel, heißt es in der Pressemitteilung des Bayerischen Staatsbads Bad Brückenau. Die Kategorien des Lichtes und des Schattens finden im Barock ihre Entsprechung in Begriffspaaren wie Leben und Tod, Wärme und Kälte, Spiel und Ernst, Ewigkeit und Zeit, Erotik und Tugend. All diese Gegensätze wurden nicht nur in den bildenden Künsten lebendig, sondern auch in der Musik jener Zeit.

So stellt das Programm „Luce & Ombra“ die sonnendurchflutete italienische Musik mit überbordender Virtuosität und Extrovertiertheit dem eher zurückgezogenen Charakter der „Private Music“ in England gegenüber. Während es Fingerfertigkeit und Dramatik sind, die den Zuhörer in Italien in den Bann ziehen sollten, lebt die englische Musik von den subtilen Stimmungen und der beruhigenden Ordnung höfischer Tanzformen. Werke frühbarocker Komponisten werden auf Instrumenten jener Zeit zum Klingen gebracht mit Kompositionen von Dario Castello bis Nicola Matteis.

Zwischen-Spiel ist ein fester Bestandteil im Kulturangebot der Staatlichen Kurverwaltung Bad Brückenau . Es besteht aus sieben Konzerten , die jeweils in den Monaten zwischen den „Jahreszeitenkonzerten“ des Bayerischen Kammerorchesters Bad Brückenau stattfinden. Weitere Infos unter Tel. 09741/8020,E-Mail: info@staatsbad.de oder online unter staatsbad.de. red