Die Marktgemeinde lädt am Sonntag, 19. März, zum traditionellen Frühjahrsmarkt ein. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr stehen für die Besucher zahlreiche Marktstände in der Hammelburger und Schweinfurter Straße bereit. Auch die ortsansässigen Geschäfte haben geöffnet.

Schönes für Ostern

Der Verkehr wird zum Markttreiben aus dem Altort verbannt, sodass Besucher ausgiebig zwischen den Ständen und in den Geschäften bummeln können. Über 30 Händler haben sich angemeldet.

Zum Frühlingsbeginn und für das bevorstehende Osterfest gibt es farbenfrohe Dekoartikel für Heim und Garten – teils handgefertigt, Kleidung, Honigprodukte, Süßigkeiten, Lederwaren, Tischdecken, Haushaltsartikel, Kosmetikprodukte, geflochtene Körbe, Modeaccessoires, Schmuck und vieles mehr. Auch die „Helfer vor Ort“ informieren über ihre Arbeit.

Vereine sind mit dabei

Der Feuerwehrverein stellt seine Bratwurstbude auf, und die die EU-KA-GE organisiert Kaffee und Kuchen im Feuerwehrhaus. Das Museum „Terra Triassica“ öffnet zum Marktsonntag ebenfalls seine Türen und bietet den Besuchern an, mitgebrachte Fossilien vor Ort bestimmen zu lassen.