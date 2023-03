Die Vorsitzende des Musikvereins „Frohsinn Frankenbrunn “, Andrea Koch, hob in ihrer Begrüßung zur Generalversammlung die Ehrenmitglieder Ludwin Schäfer, Egon Stürzenberger und Herbert Fröhlich hervor, sowie weitere Vertreter der Kommune oder von Vereinen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Bei der Totenehrung gedachte man dem im Februar 2022 verstorbenen Ehrenmitglied Edwin Heil. Koch ehrte Ludwin Schäfer, unter anderem von 1975 bis 1982 Vorsitzender , für 70 Jahre Vereinstreue. Claudia Vorndran erhielt eine Urkunde für 30 Jahre Mitgliedschaft, Barbara Fröhlich und Gotthard Schlereth für 20 Jahre und Holger Fröhlich für zehn Jahre.

Koch und Dominik Sitter, stellvertretender Kreisvorsitzender des Nordbayerischen Musikbundes Bad Kissingen, ehrte Tim Liebler für zehn Jahre aktives Musizieren. Egon Stürzenberger und Herbert Fröhlich wurde die Ehrennadel in Gold für 60 Jahre aktive Musikerschaft verliehen.

Die Vereinsvorsitzende freute sich über die in Ausbildung befindlichen Jungmusikerinnen Sarah (Querflöte) und Lea Vorndran (Tuba). Tamara Seifried besucht den Blockflötenunterricht in Thulba. Ihre D-1 Prüfung (Bronzeabzeichen) absolvierte Sarah Vorndran an der Querflöte.

Letztes alleiniges Konzert der Kapelle

Die Vorständin berichtete über die Jahresanfangsfeier, die als Wanderung nach Reith begann und in einer Gastwirtschaft endete. Aktivitäten wie die Maibaumaufstellung und das Federweißerfest fanden unter der Regie des Musikvereines statt. Musikalisch umrahmt wurden sowohl kirchliche Anlässe, als auch die Krippeneröffnung des Obst- und Gartenbauvereins Frankenbrunn und der St. Martinszug.

Mit sichtlicher Wehmut sprach die Vorsitzende über das herbstliche Kurkonzert vom Oktober 2022 in Bad Bocklet: Es wird wohl das letzte der Musikkapelle „Frohsinn Frankenbrunn “ unter dessen alleinigem Namen gewesen sein. Koch beklagte die schwindende Spielfähigkeit der hiesigen Musikkapelle, weshalb im September 2022 versuchsweise vier gemeinsame Proben mit der Musikkapelle aus Thulba/Reith stattgefunden hatten. Das positive Resümee führte zum Entschluss, künftig zusammen zu proben und aufzutreten. Ein erstes gemeinsames Weihnachtskonzert gab es in der Ortskirche zu Frankenbrunn .

Bei einer Vereinsversammlung am 1. Januar 2023 hatte sich Cornelia Kleinhenz für das Amt der Kassiererin bereiterklärt. Diese freute sich über die Spende der Sparkasse Bad Kissingen von 300 Euro, die für Pultleuchten für die Kapelle Verwendung fanden.

Der Ausblick für das kommende Jahr umfasst ein Frühjahrskonzert, das Höflesfest in Bürgstadt, das Kurkonzert in Bad Bocklet und zwei Adventskonzerte in Frankenbrunn und Thulba. Als kirchliche Termine stehen der Palmsonntag und die Prozessionen zum „Kirchle“ ins Haus. Ein besonderes Ereignis ist die Glockeneinweihung an der Friedhofshalle Frankenbrunn , am kommenden 20. April.

Weihnachtskonzert beeindruckend

Der 2. Bürgermeister Oberthulbas, Jürgen Kolb, fand das gemeinsame Weihnachtskonzert in Thulba sehr beeindruckend. Das geschlossene Musizieren der Musikkapellen bezeichnete er als positiv. Johannes Fröhlich als Ortsvorstand von Frankenbrunn und ehemaliges Mitglied betonte den unschätzbaren Wert der Musikkapelle für den Ort.

Die Vertreterin der Frauenschola Frankenbrunn , Irmgard Heinrich , bedankte sich beim Musikverein für die Einbindung der Schola bei der Aufführung des Weihnachtskonzerts und für die Benutzung des Musikraumes im Rahmen der Altennachmittage.

Die Vereinsvorsitzende stellte den Antrag, Georg Münch als neues Ehrenmitglied aufzunehmen. Unter anderem wegen seines Engagements während seiner zehnjährigen Vereinsführung bis 2009. Durch dessen Nachforschungen nahm der Verein am 14. April 2002 die Pro-Musica-Plakette für Tradition von mehr als 100 Jahren in Empfang. Auch die „Goldene Medaille am weiß-blauen Band“ war sein Werk. Letztlich könne man deshalb belegbar auf mehr als 160 Jahre Musiktradition zurückblicken. Dieser Antrag fand die einstimmige Zustimmung der anwesenden Mitglieder. Münch bedankte sich bei allen für die Wertschätzung und zeigte sich sichtlich ergriffen über die Ehre, die ihm zu teil wurde. In ihrem Schlusswort wies Andrea Koch nochmals darauf hin, dass das folgende Jahr das letzte als Vereinsvorsitzende sein wird. red