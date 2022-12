Eine gemeinsame Vorstandssitzung der vier CSU-Ortsverbände Bad Kissingen fand dieser Tage zur Ortshauptversammlung der CSU auf Einladung des Ortsverbands Bad Kissingen statt.

Der Vorsitzende des Kissinger Ortsverbands, Steffen Hörtler, begrüßte die geladenen Vorstandsmitglieder sowie die Vorsitzenden der weiteren Ortsverbände Hausen, Garitz und Reiterswiesen/Arnshausen. Er gab einen Rückblick über die Veranstaltungen des vergangenen Jahres mit dem politischen Austausch mit der stellvertretenden Parteivorsitzenden Dorothee Bär in Hausen, der CSU-Sommerradtour und dem CSU-Sommerfest in Hausen, heißt es in einer Pressemitteilung des CSU-Ortsverbands .

Sehr erfreut zeigte sich Hörtler über die positive Annahme der CSU-Stadtgespräche. Alfred Wacker hatte dieses Format an Ulrich Kutz abgegeben. Die Resonanz sei nach wie vor sehr hoch. Auch deswegen konnte die CSU zwei neue Mitglieder begrüßen.

Auch die Wahlkreisgeschäftsstelle ist nunmehr durch Jan Gawlik neu besetzt.

Die Fahrt der CSU Bad Kissingen nach München mit dem Besuch des Maximilianeums, einem Gespräch mit dem Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (MdL), dem Besuch des Hauses des Deutschen Ostens, des Sudetendeutschen Hauses und des neuen Sudetendeutschen Museums fand bei Mitgliedern und Nichtmitgliedern großes Interesse. Der Bus ist fast ausgebucht.

Die traditionelle Veranstaltung zu Heilig Dreikönig wird am 5. Januar 2023 zum Termin des regulären Stammtischs und Stadtgesprächs stattfinden. Beginn ist um 17 Uhr ebenfalls im Alten Rathaus.

Robin Kuhn berichtete über seine Aktivitäten zur Gründung eines Ortsverbandes der Jungen Union in Bad Kissingen . Es haben laut Pressemitteilung bereits mehrere Gespräche mit den Ortsverbänden Nüdlingen, Saaletal und Hammelburg stattgefunden, um die Gründung zu koordinieren.

Zum Bericht des Schatzmeisters zu den Finanzen des CSU-Ortsverbandes gab es wohlwollende Zustimmung, heißt es weiter.

Eine große Diskussion gab es zum Schreiben der CSU-Fraktion an den Oberbürgermeister Dirk Vogel.

Warum laufen Planung und Ergebnis des Haushaltes der Stadt Bad Kissingen Jahr für Jahr um mehre Millionen auseinander?

Dringend notwendige Sanierungen (z.B. die Straßen) werden mit der Begründung „kein Geld“ nicht angegangen, und am Jahresende zeigt sich, dass Geld in Millionenhöhe nicht ausgegeben wurde, schließt die Pressemitteilung des CSU-Ortsverbandes. red