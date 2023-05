Bei der Untererthaler Karnevalsgesellschaft herrscht auch weiterhin die Frauen-Power, bei den durchgeführten Neuwahlen wurde das Vorstandsteam einstimmig wiedergewählt. Vorsitzende Eileen Wüscher hatte in der vergangenen Jahreshauptversammlung den Wunsch ausgesprochen, dass man wie gewohnt wieder in der Halle Fasching feiern könne.

Dies habe dann auch geklappt, mit zwei tollen Prunksitzungen habe die UKG gezeigt, dass während der Corona-Pause nicht geschlafen wurde. Auch der darauf folgende Kinderfasching sei ein voller Erfolg gewesen und man habe auch den Vereinsring bei der Ausrichtung der 1. Untererthaler Faschingsparty unterstützt. „Wie wir alle wissen, endet bei der UKG der Fasching nicht am Aschermittwoch , sondern erst mit dem Männerballett“, sagte die Vorsitzende . Dies sei zunächst eine Zitterpartie gewesen, doch letztendlich habe man die Teilnehmer zusammenbekommen und es sei ein schöner Abend – mit TV-Premiere „Mainfranken“ – geworden.

Schriftführerin Selina Manninger ließ das Jahr mit den Veranstaltungen, Aktivitäten und Auszeichnungen noch einmal Revue passieren. Hierzu gehörte der beliebte Quizabend ebenso wie der Start in die 5. Jahreszeit am 11. November. Die Trainerinnen der Gardegruppen informierten in ihren Berichten über Trainingseinheiten, Auftritte und über Ab- und Zugänge. Es sei absehbar, dass es mit allen Gruppen weitergehe, war die einhellige Meinung. Mit der Bröselbande, Show Groß, Gardetanz, Show Jugend, Nachwuchs Gardetanz, Tanzmariechen und Kinder verfügt die UKG über sieben Gruppierungen.

Die vergangene Session sei auch finanziell positiv verlaufen, war dem Bericht von Kassier Mona Heilmann zu entnehmen. Trotz beträchtlicher Ausgaben für Getränke, Lebensmittel, Elferrat-Aufbau, Versicherungen, Technik und einiges mehr rief sie einen Gewinn von rund 7000 Euro auf. Der Wahlausschuss – darunter Ortsbeauftragter Bernd Hüfner – war schnell gefunden und auch die Neuwahlen liefen reibungslos. So viele junge Gesichter unter den Mitgliedern bei der Versammlung der UKG zu sehen sei immer wieder schön, freute sich Hüfner. Er gratulierte dem Vorstand zur Wiederwahl und bedankte sich für das Engagement, auch im Namen der Stadt.

Eileen Wüscher informierte, dass der Elferrat mit neuen Jacken ausgestattet werde, eine erste Jacke sei zur Ansicht bereits bestellt. Außerdem wies sie auf die straff und kurz getaktete Session im nächsten Jahr hin und gab schon mal einige Termine bekannt: Quizabend 30. September, Halloweenparty 31. Oktober (die letzte sei für die Kinder nicht gruselig genug gewesen, das wolle man ändern), Prunksitzungswochenende 26. bis 28. Januar, Faschingsumzug 4. Februar und das Männerballett am 17. Februar.

Ein für Mitglieder geplantes Camping-Wochenende hielt die Mehrheit für eine gute Idee, es soll ein Termin dafür gefunden werden. Die bestehende Homepage der UKG sei teilweise zu kompliziert, nicht zuletzt aufgrund der Datenschutzbestimmungen soll die Seite neu aufgebaut werden, informierte Wüscher abschließend.

Das Wahlergebnis lautet wie folgt: Vorsitzende Eileen Wüscher, 2. Vorsitzende Sandra Lenhard. Kassier ist Mona Heilmann, 2. Kassier Daniela Weigand. Schriftführerin Selina Manninger, 2. Schriftführerin Ruth Neder.

Die Beisitzer sind: Brauchtum – Simone Koch; Kinder/Jugend – Ruth Neder und Sabine Kuchenbrod; Gastro – Wilma Schaub, Beate Schipper und Sabrina Brustmann; Veranstaltungen – Marc Scheller; Technik/Aufbau – Harald Koch , Joachim Heilmann, Timo Heilmann, Andreas Kess und Lorenz Böhle; Mitgliederverwaltung Cindy Brust; Social Media Eva Leurer und Alina Schaub; Kassenprüfer Hedy Böhle und Roland Klemmer. hhr