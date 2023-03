Im Burkardrother Pfarrhaus fand die Jahreshauptversammlung der Sängergruppe Bad Kissingen statt, dem regionalen Chorverband mit 33 Mitgliedsvereinen und rund 1000 aktiven Sängerinnen und Sänger. Schriftführer Carsten Ahlers berichtete von der intensiven Vorstandsarbeit. Demnach ist der aktuelle Vorstand weiterhin auf der Suche nach einem 1. Vorsitzenden sowie nach Personen, die bereit seien als „Beisitzer“ den aktuellen Vorstand zu unterstützen.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand der Rückblick auf das vergangene Verbandsjahr. Höhepunkte waren die zwei Großkonzerte im Bad Kissinger Regentenbau, die die Sängergruppe jeweils organisiert hat. Beim Benefizkonzert für die Menschen in der Ukraine kam ein Spendenerlös von 6700 Euro zusammen, wie Schatzmeister Norbert Schmitt berichtete.

Über ein erfolgreiches Konzert der Jugend- und Kinderchöre im Landkreis berichtete Sabrina Seufert. Das Konzert des Landkreis-Männerchors in Maria Bildhausen stellte Chorleiterin Mirja Betzer vor. Den weiteren Jahresrückblick und die Moderation übernahm der 1. stellvertretende Gruppenvorsitzende Elmar Brehm.

Musikalisch wurde die Versammlung von zwei Liedbeiträgen der Sängervereinigung 1925 Burkardroth unter Leitung von Hannah Silberbach umrahmt. Beide Vorträge fanden großen Zuspruch bei den rund 30 Vereinsdelegierten.

Am 22. und 23. Juli wird es wieder eine Sängerschulung in der Alten Aula in Münnerstadt geben, die Ilona Seufert leitet. Anmeldungen sind noch möglich. Zudem geht der Probenbetrieb des Landkreis-Männerchors weiter. Höhepunkt dieses Projektchors wird ein Konzert am 15. Juli sein mit dem Schwerpunkt „Abendlieder“, wie Chorleiterin Mirja Betzer berichtete. red