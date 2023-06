Sandra Schwender aus Gräfendorf wurde bei den Neuwahlen des Weltverbandes der Waldarbeiter-Weltmeisterschaften (ialc) für die nächsten vier Jahre in ihrem Amt als Präsidentin zum zweiten Mal bestätigt. Sie ist die einzige Frau in diesem Gremium und die einzige Frau , die bisher in diesem Gremium tätig war, wie es in einer Pressemeldung heißt. Die Wahl fand anlässlich der 34. Logging Championships im April in Estland statt. Ihre Vorstandskollegen sind Daniel Kleger, Markus Lüdi (beide Schweiz), Przemek Remi (Polen) und Christian Mandl (Österreich).

Seit 2006 ist Sandra Schwender in Deutschland in der Bundesregelkommission, seit 2010 deren Vorsitzende und dadurch Chefin aller Schiedsrichter in Deutschland. Seit 2014 ist sie im Vorstand des ialc und seit Mai 2018 die Präsidentin des Weltverbandes. Alle Ämter sind Ehrenämter.

Der ialc ist der Weltverband der internationalen Organisation für Waldarbeitsmeisterschaften (ialc: international association logging championships). Der ialc hat aktuell 28 Mitgliedsnationen. Die nächsten World Logging Championships finden 2024 statt. Im Moment organisiert Sandra Schwender am kommenden Wochenende für alle deutschen Schiedsrichter eine Schulung für die Meisterschaften der Waldarbeiter in Gräfendorf . Zeitgleich organisiert sie zusammen mit dem Verein Waldarbeitsmeisterschaften Schleswig-Holstein die Deutsche Waldarbeitsmeisterschaft, die im Juli in der Nähe von Bad Segeberg stattfindet und die Mittelfränkische Waldarbeitsmeisterschaft Anfang August in Villersbronn. red