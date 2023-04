Der Landkreis Bad Kissingen will in einer Umfrage Eckdaten zu den zivilgesellschaftlichen Akteuren in der Kultur erheben.

Sie ist Bestandteil des Projekts „LAND.VERMESSUNG.KULTUR“, mit dem das Projektmanagement kultur.gut.vernetzt des Landkreises die Landschaft kultureller Akteure im Landkreis erheben und sichtbar machen möchte, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung informiert. Dazu gehören beispielsweise Musikkapellen, Gesangvereine, Künstlervereinigungen oder Volkstanzgruppen.

Neben Mitgliederanzahl und Organisationsstruktur werden die Akteurinnen und Akteure auch um ihre Einschätzung zu zukünftigen Herausforderungen gebeten. Zudem wird ein sogenannter „Landvermesser“ bei Veranstaltungen unterwegs sein. Er dokumentiert – ähnlich wie es einst die Landvermesser mit den Grundstücken durchgeführt haben – welche Sicht die Bevölkerung im Landkreis auf die kulturelle Landschaft hat und ist an seiner historischen Kleidung zu erkennen.

Kulturbestand erheben

„Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erfolgte in Bayern eine systematische Vermessung des Landes, über 21 Millionen Grundstücke wurden damals topographisch erfasst. Uns interessieren bei der Vermessung weniger die Grenzen von Grundstücken. Vielmehr wollen wir Bestand, Struktur, Herausforderungen und Visionen der Akteure und Akteurinnen aus der Kultur im Landkreis Bad Kissingen erheben und noch besser kennenlernen. Anhand dieser Datenbasis können wir unsere Aktivitäten noch bedarfsorientierter ausrichten“, äußert sich der zuständige Projektmanager beim Landkreis Bad Kissingen, Felix Gantner. Das Projekt macht an folgenden Stationen Halt: 22. April: Brückenauer Regionalmarkt; 13. Mai: Projekt else, Münnerstadt; 14. Mai: Schlossfest, Museen Schloss Aschach; 21. Mai: Jahrmarkt Burkardroth; 30. Juni: Altstadtflohmarkt Hammelburg; 2. Juli, Museumsfest an der Oberen Saline, Bad Kissingen; 1. Oktober, Herbstmarkt Oberthulba.

Die Erhebung soll auch im Jahr 2024 fortgeführt werden, dann mit einem Schwerpunkt auf Kulturorte sowie auf den öffentlichen und der privaten Kulturbetrieb. Die Ergebnisse der ersten Erhebungen werden im Herbst 2023 in einer Zwischenauswertung veröffentlicht.

Weitere Informationen und Eindrücke zum Projekt gibt es unter kultur-kg.de/landvermessungkultur

Sollten Gruppen oder Vereine keine Post mit der Umfrage erhalten haben, werden diese gebeten, sich beim Landkreis Bad Kissingen unter: kultur@landkreis-badkissingen.de oder Tel. 0971/801 51 70, zu melden. red