„Zwei Jahre hat uns das Virus ausgebremst - doch Corona ist gefühlt vorbei“, so der Vorstandsvorsitzende des Tennis-Clubs Hammelburg , Egon Schaub-Römisch, in der Jahreshauptversammlung. Das Abklingen der Pandemie kam zum rechten Zeitpunkt, denn die Sommersaison kann nach den Renovierungsarbeiten der Außenplätze jetzt anlaufen und beginnt am Wochenende 23./24. April.

Zur finanziellen Situation meldete Schaub-Römisch: „Das angestrebte Ziel ist erreicht“. Das bedeutet, die Schulden sind abgebaut, die Kasse ist wieder im Lot, wie der Bericht von Schatzmeister Jürgen Lasar auswies. Das Darlehen der Stadt Hammelburg ist bis zum Ende des Jahres zurückgezahlt. Kassenprüfer Heinz Gartenmeister bestätigte die einwandfreie Buch- und Kassenführung, der die einstimmige Entlastung folgte.

Neue Baustellen gibt es aber an der Tennishalle. Der Zustand der lichtdurchlässigen Hallenwände verschlechtert sich zusehends durch Eintrübung und Verhärtung. Um die Funktionalität und die Attraktivität der TC-Halle zu erhalten sowie diese energietechnisch zu verbessern, bedarf es dringend einer Erneuerung der Hallenwände. Ebenso gilt es den Hallengiebel umzugestalten und die Dachrinne zu erneuern, die zwei Oberflächenwassertanks zur Bewässerung der Plätze füllen soll. Diese Arbeiten sollen nach Information von Vorstandsmitglied Bertwin Meder im Frühjahr 2024 starten. Den Umbau der Hallenwände und die Installation einer neuen Dachrinne taxierte er auf circa 65.000 Euro. Mit-Vorstand Marius Barbuia ist überzeugt, dass diese Summe mit einer Bürgschaft und eventuell einem Mitglieder-Darlehen finanzierbar ist. Einmütig stimmten die Anwesenden in diesem Punkt für eine Entscheidung in außerordentlicher Sitzung. Zuschüsse sind vom BLSV und von der Stadt Hammelburg zu erwarten.

Den Bericht zum Sportbetrieb trug Lukas Heid vor. Demnach ergab die Wintersaison ein ausgewogenes Ergebnis aus 26 Terminen. Hohes Lob erhielt Fabian Knüttel, der in zahlreichen Stunden das Training in der Halle leitete. Zum laufenden Jahr plant der TC ein Trainingslager am Gardasee für jedes Alter. Für die Rückrunde ist ein Damen- und ein Herrenteam gemeldet, eine Jugendmannschaft soll folgen. Die Club-Meisterschaften werden vom 4. bis zum 10. September ausgetragen. Ebenso ist ein Mixed-Turnier eingeplant.

Auf Anfrage von Peter Scherpf wäre auch eine Hobby- und Freizeitgruppe willkommen, und Zuschauer sind ebenfalls gewünscht. Der TC benötigt außerdem einen Schiedsrichter-Obmann oder -Obfrau. Für Fragen zum Regelwerk steht der Vorstand zur Verfügung. Ein Pressewart und ein Festausschuss werden noch gesucht.

Schaub-Römisch und Barbuia nahmen die Ehrung langjähriger Mitglieder vor. Für 35-jährige Mitgliedschaft nahmen Jürgen Bangert und Christian Gartenmeister die goldene Ehrennadel nebst Urkunde entgegen. Andreas Küchler und Peter Scherpf übergaben sie die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Treue. Abschließend erinnerte Schaub-Römisch an die Neuwahlen im nächsten Jahr. „Einige werden ihr Amt aufgeben, wir suchen neue Vorstandsmitglieder. Interessenten können sich jederzeit melden.“ heg