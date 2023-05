Der Turn- und Sportverein Euerdorf hat die Corona-Pandemie gut überstanden, im vergangenen Jahr ein ordentliches Plus erwirtschaftet und auch in sportlicher Hinsicht keinen Grund zur Klage. Das berichteten Vorstand und Abteilungsleiter bei der Jahreshauptversammlung den anwesenden Mitgliedern. Davon hätten schon ein paar mehr den Weg ins Sportheim finden dürfen angesichts von insgesamt 326 erwachsenen Mitgliedern sowie 82 Kindern und Jugendlichen. Einige Tische blieben leer im Gastraum, der in den vergangenen zwölf Monaten ansonsten allerdings fleißig genutzt wurde – und zwar nicht nur vom TSV, sondern auch von anderen Vereinen. Dazu finden dort regelmäßig Familienfeiern statt, wie Vorsitzender Thomas Heilmann in seinem Rechenschaftsbericht erläuterte. Fest etabliert hat sich der „Herren-Schafkopf“ jeden Donnerstagnachmittag. Auch das Sonnwendfeuer und das Schafkopf-Dorfturnier seien ein voller Erfolg gewesen. Beide Veranstaltungen stehen auch in diesem Jahr im Kalender, das Sonnwendfeuer am Freitag, 23. Juni, das Schafkopfturnier am Dienstag, 31. Oktober.

Erfreuliche Zahlen verkündete Adriana Strbac nach ihrem ersten Jahr als Schatzmeisterin. Der TSV habe erfolgreich gewirtschaftet und stehe finanziell gut da. Für die Kassenführung gab es ein Lob von Heribert Schießer, der mit Bruno Brimer die Bücher geprüft hatte. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Von einer bislang erfolgreichen Saison berichtete Fußball-Abteilungsleiter Markus Erhard. Die Herren-Spielgemeinschaft bestand von 2017 bis zum vergangenen Sommer aus der Ersten Mannschaft des TSV und der Reserve des VfR Sulzthal. Zu Beginn der laufenden Spielzeit wurde diese SG um die Reservemannschaft des SV Ramsthal erweitert, was den neuen Trainern Mirko Kaiser und Mario Eberlein einen breit aufgestellten Kader bescherte. Das Team lieferte in den vergangenen Monaten großteils überzeugende Leistungen und steht somit verdient im oberen Drittel der Tabelle in der B-Klasse Rhön 1 . Neuigkeiten hatte Christian Erhard in Sachen Fußballnachwuchs parat.

Die im vergangenen Jahr neu gegründete Kindermannschaft für Buben und Mädchen ab vier Jahren wird in den kommenden Monaten als offizielles U7-Team mit Kindern aus Euerdorf , Sulzthal, Wirmsthal und Ramsthal am Spielbetrieb teilnehmen. Gut läuft es auch in der Sparte Kinderturnen, wo Leiterin Annemarie Erhard zuletzt sogar einen Aufnahmestopp hatte verhängen müssen. Denn mehr als die aktuell knapp 60 Kinder aus Euerdorf , Sulzthal und Wirmsthal konnten sie und ihr Team in den drei Gruppenstunden für Ein- bis Dreijährige sowie Drei- bis Sechsjährige nicht unterbringen.

Weil die Sanierung der Schulsporthalle weiterhin auf sich warten lässt, finden die Turnstunden dienstags in den Wintermonaten und bei schlechtem Wetter im Pfarrsaal unter der Kirche statt. In den kommenden Monaten werden die Einheiten aber wieder auf dem Sportplatz abgehalten. Ebenfalls im Pfarrsaal hält Julia Feeser seit einem Jahr regelmäßig montags Yoga-Stunden ab. Drei Kursblöcke fanden bislang statt. Der vierte, bei dem die Übungsleiterin Unterstützung von Katrin Mechs erhält, hat begonnen. Seit Jahrzehnten gehört die Damengymnastik zu den Angeboten des TSV, die unter Leitung von Edith Kässner mittwochabends im Pfarrsaal stattfindet, während sich die Senioren mit Gisela Bergel dienstags im Rathaus fit halten. Die Mitglieder der Tennisabteilung treffen sich montags, mittwochs oder freitags. Personell gelitten hat unter Corona die Judo-Abteilung. Jonathan Bauer und Andreas Stöhling trainieren mit ihren aktuell circa 15 Jungen und Mädchen im Pfarrsaal. red