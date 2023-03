Trotz wechselhaften Wetters kann die Marktgemeinde Euerdorf auf einen gut besuchten Frühjahrsmarkt blicken. In der Hammelburger und in der Schweinfurter Straße waren Stände aufgebaut und die Geschäfte hatten geöffnet. Auf großes Interesse stießen auch die Flohmarktstände in der Kissinger Straße.

Viele Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, sich den Frühling in Form von Blumen, Deko-Artikeln, Kleidung oder Schmuck nach Hause zu holen. „Wir sind heute zum ersten Mal hier in Euerdorf auf einem Markt vertreten und freuen uns sehr über die vielen Besucher und deren Nachfrage“, erklärt Annett Heinig, die frühlingshafte und österliche Dekoration verkaufte. Aber es gab noch mehr zu entdecken, wie Korbwaren, Honigprodukte, Tiernahrung und vieles mehr. Die Ortsgruppe der Helfer vor Ort stellte sich vor und warb um Mitglieder.

Aus den Nachbarorten

Einige Besucher waren aus den Nachbargemeinden mit dem Fahrrad oder zu Fuß gekommen und verbanden den Marktbesuch mit einer Radtour oder einem ausgedehnten Frühlingsspaziergang. Wie Bernhard Herterich aus Wirmsthal, dort auch Ortssprecher: „Wir sind gerne hier Gast auf dem Euerdorfer Markt“, sagte er. Genauso wie Malte Geißler aus Sulzthal oder Niklas Grau aus Ramsthal.

Zwischendurch lud das Wetter dazu ein, Kaffee, Kuchen oder etwas Deftiges im Freien einzunehmen. Alle Plätze waren belegt, sowohl in der Gastronomie wie im Feuerwehrhaus, wo die Euerdorfer Karnevalsgesellschaft (Eu-Ka-Ge) bewirtete.

Geöffnet hatte auch das Museum „Terra Triassica“. Hier bot das Sammlerteam den einmaligen Service, private Funde zu untersuchen. „Zahlreiche Gäste haben uns besucht, um sich ihre Funde genau bestimmen zu lassen. Darunter waren auch absolute Raritäten“, bemerkte Hobby-Paläontologe Michael Henz, einer der Sammler, der in seiner rund 50-jährigen Tätigkeit für viele Funde aus der Mainfränkischen Trias verantwortlich ist, die jetzt im Museum ausgestellt werden.