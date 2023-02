Seit 2021 ist Dr. Osama Asaad als Oberarzt an der Hescuro Klinik Bad Bocklet tätig. Nun übernimmt der erfahrene Facharzt für Urologie den Chefarztposten. Die Abteilung Urologie ist die jüngste Abteilung in der Klinik . Viele Jahre war das Fachgebiet Teil der Abteilung Innere/Onkologie, seit Jahresbeginn ist sie eine eigenständige Abteilung. „Die Zahl der Patienten, die eine Rehabilitation nach urologischen Tumoroperationen und anderen großen urologischen Eingriffen benötigen, ist im Lauf der Jahre immer weiter angestiegen“, begründet Vorstand Alexander Zugsbradl diesen Schritt. „Ich habe Dr. Osama Asaad als einen sehr erfahrenen und chirurgisch kompetenten Urologen kennen und schätzen gelernt“, betont er. Der gebürtige Syrer ist in Moskau aufgewachsen. Hier schloss er sein Studium der Humanmedizin ab und absolvierte seine Facharztausbildung. 2003 promovierte er zum Thema „Diagnosestellung und Behandlung urologischer Komplikationen bei Patienten mit Prostatakarzinom“. Seit 2010 lebt und arbeitet Dr. Asaad in Deutschland. Mit seinem Wechsel nach Bad Bocklet verlagerte er seinen Tätigkeitsschwerpunkt von der Chirurgie auf die rehabilitative Nachsorge nach schweren urologischen Operationen. Unterstützt wird er in seiner Abteilung von dem Urologen Dr. Thomas Seyrich, der schon viele Jahre an der Klinik tätig ist. red