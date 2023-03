Nach pandemiebedingter Pause führte die Feuerwehr Bad Kissingen wieder einen THL-Ausbildungstag in der Feuerwache durch.

Der Tag wurde mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken begonnen. Danach erfolgte ein Fachvortag von Feuerwehrarzt Dr. Philipp Nosko zum Thema „Medizinische und Technische Rettung bei einem Lkw-Unfall“ und vom Zugführer Marco Albert zum Thema „Technische Unfallrettung bei besonderen Kfz-Unfällen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Feuerwehr Bad Kissingen .

Weiterer Programmpunkt am Vormittag waren außerdem Unterweisungen im praktischen Umgang mit Abstützsystemen und deren Anwendung.

Nach Einteilung und Erläuterungen zu den Praxistationen für den Nachmittagsteil fand ein gemeinsames Mittagessen statt.

Am Nachmittag waren drei Stationen mit „besonderen“ Pkw-Unfällen aufgebaut, an denen die jeweilige Gruppe zum Einsatz kam.

Auto in die Baugrube gestürzt

An der ersten Station war ein Auto nach Kollision mit einem weiteren Fahrzeug in eine neben der Straße befindliche Baugrube gestürzt. Der Fahrer wurde verletzt im Pkw eingeklemmt, die Fahrerseite war durch die Grubenwand nicht zugänglich.

Für Gruppe 2 galt es, den Fahrer eines Pkw nach einem Unfall im Kreuzungsbereich einer angenommenen Bundesstraße aus seinem Auto zu retten. Das Unfallfahrzeug lag hierbei auf der Seite mit dem Dach gegen einen angenommenen Brückenpfeiler.

An der dritten Station kam es zu einem Auffahrunfall eines Pkw auf einen mit Baumstämmen beladenen Lkw. Hierbei löste sich die schlecht gesicherte Ladung, und mehrere Baumstämme deformierten die Fahrgastzelle des Autos .

An den jeweiligen Stationen galt es als Gruppe, das jeweilige Szenario selbstständig abzuarbeiten.

Die Ausbilder Marco Albert, Andreas Kröber, Karl-Heinz Mehringer und Dr. Philipp Nosko besprachen jeweils die durchgeführten Maßnahmen mit den Teilnehmern.

Gegen 17 Uhr war dann der Ausbildungstag beendet.

Dankeschön an alle Helfer und Untersützer

Ein Dankeschön geht an alle Helfer, die diesen Tag geplant und vorbereitet hatten. An die Firmen Auto Halbig aus Oberthulba und Abschleppdienst Speyer und Hofmann aus Eltingshausen für die Bereitstellung der Unfallfahrzeuge und natürlich an alle Teilnehmer, die für die Ausbildung ihre Freizeit geopfert haben, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Feuerwehr. red