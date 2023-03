Seit 30 Jahren macht die Gruppe „Nur Mut “ schon Musik und hilft mit ihren Konzerten immer wieder „ Bedürftigen “ in beeindruckender Weise. Die wunderschön beleuchtete Kirche in Hassenbach bot den entsprechenden Rahmen für ein Konzert, das den Besuchern sicher noch lange im Gedächtnis bleibt. Den Reigen „ihrer Lieblingslieder“ eröffnete der Titel „Alle Augen auf dich“. Bandmitglied Anja Metz ermutigte die Besucher zum Mitsingen und Mitklatschen.

Auch „Hausherr“ Dr. Blaise Okpanachi lieferte mit seiner Bongo einen Beitrag zu einem unvergesslichen Abend.

Vom ersten Ton an zog die Band ihre Besucher in den Bann und ließ sie bis zum Ende nicht mehr los. Lieder wie „Engel“, „Emmanuel“, „Wunderbarer Gott“ und „Nessaja“ trafen die Zuhörer mitten ins Herz und sorgten auch für die eine oder andere kullernde Träne. Mit dem Lied „Nein, meine Söhne geb ich nicht“, bezog die Gruppe auch Stellung zum derzeitigen Weltgeschehen und erntete dafür langanhaltenden Applaus.

Sybilla Baumann, die Leiterin des Juliusspital Hospiz Würzburg, war selbst vor Ort und zeigte sich begeistert von den musikalischen Darbietungen von „Nur Mut “ und den sehr vielen Besuchern in der Hassenbacher Kirche: „Es ist wahnsinnig, was hier heute los ist. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihr Kommen.“ Dem Leitgedanken „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben“ von Cicely Saunders folgt das Juliusspital Hospiz Würzburg. „Diesem Leitgedanken entspricht auch der Kranich als Symbol für Achtsamkeit, Inneren Frieden und Geborgenheit“, so Sybilla Baumann.

Der Erlös des Benefizkonzerts ist gedacht für den Bau eines Wintergartens, um mehr Licht und Sonne in die Einrichtung zu bringen und den Aufenthalt für die „Gäste“ noch angenehmer zu gestalten. Den Abschluss dieses sehr gelungenen Konzerts bildeten die Lieder „Wunder geschehen“ und als Zugaben „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ und „Bergwerk“.

Alle Besucher waren begeistert und sangen kräftig mit. Anschließend konnte man sich im Gemeindehausgarten für einen guten Zweck stärken. Dies wurde von der Hassenbacher Vereinsgemeinschaft gesponsert. Die Kuchen hatten die Firmlinge gebacken. Bei der Veranstaltung kamen so 5200 Euro für das Hospiz zusammen. sml