In die Zeitrechnung „nach Corona “ startet der Turnverein 1884 Bad Brückenau mit zunehmenden Erfolg, aber auch mit stetig wachsenden Anforderungen. Dies wurde deutlich bei der diesjährigen, turnusmäßigen Mitgliederversammlung am vergangenen Freitag. Auf der Tagesordnung standen auch Neuwahlen und Ehrungen.

Sportreferent und Stadtrat David Fronczek als Repräsentant von Stadtrat und Stadtverwaltung hob in seinen Grußworten vor allem das große Engagement des Vereins bei der Ausrichtung der städtischen Veranstaltung „Pinklauf“ hervor. Auch für 2023 steht der Verein schon startbereit, gemeinsam mit der Stadt diese bekannte Benefizveranstaltung zu organisieren.

Vorsitzender Thomas Dill ging im Rechenschaftsbericht des Vorstands zunächst auf die allgemeine Entwicklung des größten Vereins im Altlandkreis ein, der aktuell 930 gemeldete Mitglieder hat. Davon ist fast ein Drittel unter 14 Jahre alt und kommt überwiegend aus den Gemeinden und Dörfern des Umlandes. Betreut werden die zahlreichen Sportgruppen von 32 lizenzierten, ausgebildeten Übungsleitern und zahlreichen Helfern.

Generalsanierung im Blick

Ein weiteres wesentliches Standbein des Vereins sind die Angebote im Seniorensport. Neben eigenen Angeboten vermietet der Verein seine Räumlichkeiten auch für Therapiegruppen und an die Volkshochschule für Gesundheitskurse.

Der gestiegene Verwaltungsaufwand wurde von den verschiedenen Gremien des Vereins in einer gesteigerten Zahl von Sitzungen bewältigt, so Dill. So wurden auch verschiedene Vereinsordnungen überarbeitet oder neu erstellt.

Oliver Kaul als Mitgliederverwalter erläuterte den hohen Verwaltungsaufwand bedingt durch die zunehmenden Mitgliederwechsel, dies teilweise noch bedingt durch die Auswirkungen der Pandemie.

Um die Verwaltung zu erleichtern, ist der Verein aktuell dabei, eine neue Verwaltungssoftware zu etablieren. Kaul ging dabei auch detaillierter auf die Mitgliederzusammensetzung und Entwicklung ein. Hier müssen vermehrt Angebote für junge Erwachsene entwickelt werden, stellen diese doch aktuell eine zunehmende Minderheit im Verein dar.

Die Immobilie des Vereins, sprich zwei Hallen und das Hauptgebäude, wurden im Herbst 1995 eingeweiht und seitdem dauerhaft und intensiv genutzt. Deshalb bereitet der Vorstand eine Generalsanierung vor, um mit rechtzeitiger Erneuerung und Sanierung Folgekosten und vor allem Energiekosten einzusparen. Umfang und Finanzierung soll noch dieses Jahr mit Hilfe beauftragter Planungsbüros und Architekten festgelegt werden.

Thomas Dill präsentierte auch den Nachfolger für den verstorbenen Hausmeister: Seit dem Winter ist Hubert Breitenbach fest angestellter Hausmeister des Vereins.

Die Berichte der Sportabteilungen spiegelten die Vielfalt des TV wider. Gibt es doch Angebote von Krabbelalter bis zu den ältesten Senioren. Neben dem klassischen Turnen, das im Verein mangels Nachfrage, aber auch mangels geeigneter Übungsleiter etwas ins Hintertreffen geraten ist, sind es die sportartübergreifenden Angebote für die Jüngsten und die Kleinkinder, die später die Kinder in die traditionellen Sportarten wie Leichtathletik, Judo, JuJutsu und Volleyball überführen. Diese Abteilungen haben deshalb vor allem im Kinderbereich starken Zuspruch. Teilweise werden die Gruppen dabei von Eltern mitbetreut.

Erfolgreich ist seit einem Jahr auch das Angebot Basketball. Eingestellt wurde zum Jahreswechsel das letzte tänzerische Vereinsangebot. Neben dem Kindersport, wo manche Abteilungen momentan mit Aufnahmestopp arbeiten müssen, um den Zuspruch zu bewältigen, ist es der Gesundheitssport des Vereins, der den Breitensportgedanken besonders darstellt.

Neben großen Gymnastikgruppen für Frauen und Männer hat die Wirbelsäulengymnastik einen hohen Stellenwert im Verein und erfährt immer mehr Zuspruch. Zarte Vereinspflänzchen daneben die Tischtennisabteilung , das Bodystyling und die Wandergruppe.

Kassenwart Klaus Hartmann legte der Versammlung die umfangreichen Buchhaltungszahlen in einem knappen Bericht mit positiver Bilanz dar.

Die Neuwahlen wurden zügig und ohne große Diskussionen durchgeführt. Zuvor verabschiedete sich der Vorsitzende Thomas Dill mit einem kurzen Resümee seiner 27-jährigen Arbeit aus der Verantwortung.

Beitragserhöhung ab 2024

Als letzten Tagesordnungspunkt wurde dem Gremium eine umfangreiche Mitgliedschafts- und Beitragsordnung vorgestellt und erörtert. Zur erfolgreichen Abstimmung gebracht wurde nach kurzer Diskussion die damit verbundene, lange notwendige Beitragserhöhung mit Abschaffung des Familienbeitrags. Die Erhöhung wird zum Beginn des Folgejahres 2024 gültig. bdt