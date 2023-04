Nach einer erfolgreichen ersten Edition im vergangenen Frühjahr finden vom 18. bis 21. Mai erneut die Blockflötenfesttage in Bad Kissingen statt. Unter dem Motto „Alte Musik im neuen Gewand“ zaubert Intendant Maurice Steger mit bekannten Gästen aus der ganzen Welt höchstes musikalisches Niveau auf die Bühnen des Regentenbaus, wie es in einer Mitteilung der Staatsbad GmbH heißt. Musikbegeisterte können sich auf ein viertägiges Musikfestival mit den unterschiedlichsten Veranstaltungen rund um die Blockflöte und ihre Musik freuen, darunter auch sieben hochkarätige Konzerte sowie eine große Blockflöten-Fachausstellung.

Den Auftakt des Festivals bildet das festliche Eröffnungskonzert „Unerhört“ am Donnerstag, 18. Mai, im Max-Littmann-Saal. Das preisgekrönte Ensemble La Cetra Barockorchester Basel und der Festivalintendant Maurice Steger spielen Werke von Johann Sebastian Bach und Georg Philipp Telemann und ein neues Bach-Projekt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Am Freitag, 19. Mai, kann um 11 Uhr im Rossini-Saal ein Meisterkurs unter Leitung von Maurice Steger besucht werden. Der Erwerb eines Tickets berechtigt zur passiven Teilnahme am Kurs. Die aktive Teilnahme erfordert eine Anmeldung unter blockfloetenfesttage.de.

Um 17.30 Uhr findet das Konzert „Conversations“ im Rossini-Saal statt. Blockflötistin

Lucie Horsch gibt, gemeinsam mit dem französischen Lautenisten Thomas Dunford, ihr Debüt bei den Blockflötenfesttagen. Dabei präsentieren sie vor allem barocke Werke von Bach bis Vivaldi, entführen jedoch auch in die Moderne.

Bei „Late Night 1“ um 21 Uhr steht ein Konzert mit Ralf Bienioschek und seiner Band auf dem Programm. Unter dem Titel „Eagles-Delight“ vereinen sich im Rossini-Saal Elemente aus Folk, Barock, Funk, Rock und Pop auf eine neue Weise.

Am Samstag, 20. Mai, gibt es eine „Konferenz – Die Blockflöte im 21. Jahrhundert“ um 11 Uhr. Unter dem Titel „Von der Tredezime in die dritte Oktave“ wird die Entwicklung des Instruments Blockflöte ausgehend von barocken Modellen bis hin zu den Neuentwicklungen des 21. Jahrhunderts besprochen, vorgestellt und gespielt. Um 16 Uhr gibt es mit „Music ist the Cure“ im Rossini-Saal eine spannende und faszinierende Reise in die Welt der musikalischen Heilkunst. Mit ihrer „musikalischen Hausapotheke“ präsentieren die Mitglieder von La Ninfea gemeinsam mit Tenorist Mirko Ludwig kunstvoll arrangierte Werke auf unterhaltsame Weise. Bei „The History Of The Sonata“ um 19.30 Uhr ist der Name Programm. Blockflötenvirtuose Dan Laurin wird von Cembalistin Anna Paradiso begleitet. Bei der „Late Night 2“ um 22 Uhr treten die drei Blockflötisten Simon Borutzki, Dan Laurin und Piers Adams im Schmuckhof des Arkadenbaus auf. Am Sonntag, 21. Mai, gibt es einen „musikalischen Gottesdienst“ um 9.30 Uhr in der Erlöserkirche. Es spielen das Kammerorchester und das Flötenensemble Bad Kissingen unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Jörg Wöltche. Um 10.45 Uhr präsentiert das Festival-Blockflötenorchester unter Leitung von Simon Borutzki bei der „Matinée“ die Ergebnisse des gemeinsamen Workshops. Den Abschluss des Musikfestivals bildet das Konzert „Baroque Alchemy“ um 13.30 Uhr im Rossini-Saal mit Pierce Adams und Lyndy Mayle.

Im Max-Littmann-Saal gibt es zudem eine Ausstellung von Instrumenten aus seltenen und edlen Holzarten über neue Notenausgaben bis hin zu cleverem Zubehör. Eintrittskarten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel. 0971/804 84 44, unter badkissingen.de/events oder unter kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. red