Alphorn satt gibt es zum diesjährigen Alphorn-Benefizkonzert in Arnstein am Samstag, 6. Mai, ab 19 Uhr am Naturbadesee, das die „Alphornfreunde Sommerberg“ organisieren. Mit von der Partie sind die „Freigerichter Alphornisten“ und die „Alphornbläser Schwarze Berge“. Die Gruppen spielen jeweils einzeln und auch gemeinsam Stücke. Das Benefizkonzert hat bei den „Alphornfreunden Sommerberg“, das sind Martin Heid aus Fuchsstadt, Tilman Faber aus Bad Bocklet und Alexander Kneuer aus Arnstein , schon seit einigen Jahren Tradition. Im vergangenen Jahr begeisterten sie gemeinsam mit den „Freigerichter Alphornisten“ aus dem Main-Kinzig-Kreis eine große Anzahl an Zuhörern. „Wir freuen uns, dass heuer auch noch die ,Alphornbläser Schwarze Berge’ mitwirken“, freut sich Alexander Kneuer. Trotz seiner Einfachheit ist das Alphorn ein anspruchsvolles und gefühlvolles Instrument. Das möchten die Bläsergruppen mit ein- und mehrstimmigen, traditionellen und modernen Arrangements unter Beweis stellen. Spenden gehen an das Malteser Kinder-Palliativ-Team Unterfranken. Das Konzert findet im Freien und bei jedem Wetter statt. Dieses Konzert wiederholt sich für einen weiteren guten Zweck am Samstag, 13. Mai, in Bad Brückenau in der katholische Kirche, Beginn ist um 18 Uhr. hbd/Foto: Doris Bauer