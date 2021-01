Am frühen Samstagmorgen kippte ein Sattelzug auf der A 3, kurz nach der Anschlussstelle Wiesentheid, in Richtung Nürnberg um und blockierte beide Fahrstreifen. Die Autobahn musste für die Bergung für mehrere Stunden gesperrt werden.

Gegen 5.25 Uhr verlor der 24-jährige Fahrer im Baustellenbereich aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Gefährt. Er kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, steuerte dann wieder auf die Fahrbahn zurück und kippte dabei schließlich auf die rechte Seite und durchbrach die Mittelschutzplanke. Der Lkw blieb so ungünstig liegen, dass er die komplette Richtungsfahrbahn versperrte und das Führerhaus sogar noch in die Gegenfahrbahn ragte.

Lebensmittel geladen

Der Sattelauflieger war mit 27 Tonnen Lebensmittel beladen. Die Fracht musste mühsam in andere bereitgestellte Lkw umgeladen werden, ehe der verunfallte Sattelzug mit einem Kran geborgen werden konnte. Der Fahrer kam leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die A 3 war bis zum Nachmittag in Richtung Nürnberg vollständig gesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet. Die Freiwillige Feuerwehr Wiesentheid war mit an der Einsatzstelle und die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried ermittelt die Unfallursache. pol