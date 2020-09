Die Gartenfreunde Ebermannstadt und der Obst- und Gartenbauverein Wiesenttal veranstalten am Freitag, 25. September, ab 12 Uhr am Bürgerhaus in Streitberg ein Apfelpressen. Äpfel und Birnen aus dem eigenen Garten können zu Saft gepresst und in Fünf- oder Zehn-Liter-Bags abgefüllt werden, Bags sind vor Ort vorhanden. Die Mitnahme der Safts in Rohform ist ebenfalls möglich, Gefäße sind dann selbst mitzubringen. Mitgliedern der Gartenbauvereine und solche, die es noch werden möchten, wird dieser Service angeboten. Die Bezahlung für das Saftpressen erfolgt direkt vor Ort. Anmeldungen für den Bereich Ebermannstadt und Stadtteile sind bis Montag, 21. September, bei Klaus Neuner unter Tel. 09194/8943 (auch AB) sowie für den Bereich Wiesenttal bei Norbert Jungkunz unter Tel. 09196/998204 erforderlich. Wichtig bei der Anmeldung ist die Angabe der Obstmenge in Kilogramm (Mindestmenge 150 Kilo) und die Angabe der Telefonnummer für einen Rückruf zur Anlieferungszeit. red