Nachdem es weiterhin keine Signale der Arbeitgeber oder ein Angebot an die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst gibt, wird auch in dieser Woche in Bamberg gestreikt. Am morgigen Donnerstag ruft die Gewerkschaft Verdi einzelne Streikdelegierte aus den unterschiedlichsten Betrieben, Dienststellen und Gemeinden zu einer Streikversammlung und Kundgebung um 10 Uhr am Gabelmann (Grüner Markt) auf. "Wir wollen hier die ganze Breite des öffentlichen Dienstes und der öffentlichen Daseinsvorsorge deutlich machen", so Doris Stadelmeyer, Bezirksgeschäftsführerin in Oberfranken-West, in einer Pressemitteilung von Verdi. "Das sind die Beschäftigten, die immer da sind, nicht nur zu Corona-Zeiten. Sie sorgen in vielen Funktionen von der Pflege bis zur Müllabfuhr, von der Wasser- und Energieversorgung bis zur Straßenreinigung dafür, dass unser Leben rund läuft. Dafür verlangen sie die Wertschätzung, die ihnen zusteht."

Verdi fordert für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen unter anderem eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. red