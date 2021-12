Glück im Unglück hatten ein Familienvater und seine sechs Kinder am Dienstagabend bei Niederfüllbach. Der Mann war gerade auf der B 4 von Kronach in Richtung Schweinfurt unterwegs, als er an der Überleitung zur B 303 mit einem Kleinwagen kollidierte, dessen Fahrer dort wenden wollte, was verboten ist. Durch den Zusammenstoß wurde der Kleinwagenfahrer in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er kam verletzt in ein Krankenhaus. Wie durch ein Wunder blieben der Familienvater und die sechs Kinder unverletzt. Ersten Informationen nach stellte die Polizei noch vor Ort den Führerschein des Unfallverursachers sicher.

Weitere Unfälle ereigneten sich am Dienstag im Coburger Stadtgebiet. Wie die Polizeiinspektion Coburg berichtet, zog sich eine 25-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen zu, als ein anderes Fahrzeug auf ihren Skoda auffuhr. Die 25-Jährige bremste an einem Zebrastreifen in der Ketschendorfer Straße verkehrsbedingt ab. Ein hinter ihr fahrender 50-jähriger Ford-Fahrer erkannte den vor ihm stehenden Skoda zu spät und fuhr auf. Die Skoda-Fahrerin begab sich nach der Verkehrsunfallaufnahme mit Verdacht auf ein Schleudertrauma in ärztliche Behandlung. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war vorne so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 5000 Euro.

Die Autofahrt eines 36-Jährigen aus Lautertal endete am Dienstagabend im Straßengraben. Der Mann war um 20.50 Uhr mit seinem Fahrzeug von Rögen in Richtung Lützelbuch unterwegs. In einer Rechtskurve rutschte das Fahrzeug auf der glatten Straße weg. Es entstand ein Schaden von 5000 Euro. red