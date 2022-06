Ruhig war es in den Jahren 2020/21 laut Vorsitzendem Herbert Schmid, aber dennoch habe die Krieger-und Soldatenkameradschaft Frankenbrunn e.V. verschiedene Aktivitäten durchgeführt. Darunter die Sträucheraktionen am Kirchplatz 2021 und der Frühjahrsputz im März 2022 im Bereich Kirche, Kriegerdenkmal und Michaelskapelle. 18 Helfer waren dabei im Einsatz. Dank galt auch jenen, die sich das ganze Jahr über um den Zustand rund um das Kriegerdenkmal durch Rasenmähen und Blumenschmuck sorgen. Hier nannte Schmid besonders Reinhold Zier für den Blumenschmuck und Horst Vonroth für die treue Rasenpflege.

Am Volkstrauertag gedachte man der Gefallenen der Weltkriege. Darüber hinaus wurden viele Geburtstagsjubilare und andere Vereine mit Abordnungen besucht.

Die Kriegsgräbersammlung wurde von Heidi Schmid, Michaela Hofmann, Helmut Reuß und Volker Rommel mit einem guten Ergebnis durchgeführt. Der Schießsport im Bayerischen Soldatenbund (BSB) war in den vergangenen zwei Jahren ebenfalls deutlich eingeschränkt, berichtete Schießwart Alexander Nimführ. Im Namen aller Schützen bedankte er sich bei der Marktgemeinde Oberthulba für die jährliche Sportlerehrung und damit Anerkennung ihres Sportes und Leistungen, bei der auch die besten Schützen der KSK-Frankenbrunn ausgezeichnet wurden.

Je 200 Euro wurden für die Jugendarbeit des Musikvereins Frohsinn und der Freiwilligen Feuerwehr Frankenbrunn von der KSK gespendet. In der Coronazeit führte der Musikverein Frohsinn in der Adventszeit musikalische Abende durch. Die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr führte eine Christbaumsammelaktion durch und leistete damit einen Beitrag zum Umweltschutz. Da der Verein selbst keine jugendlichen Mitglieder habe, werde die Jugendarbeit anderer Vereine im Dorf unterstützt, erläuterte der Vorsitzende. In seinem Kassenbericht stellte Volker Rommel den Vereinshaushalt für die Jahre 2020 bis 2021 vor. Kassenprüfer, Wilhelm Pfaff stellte eine ordnungsgemäße Kassenführung fest, daher folgte die Mitgliederversammlung seinem Vorschlag, den Vorstand zu entlasten.

Die Neuwahl leitete der BSB-Bezirksvorsitzende Franz Sennefelder, unterstützt vom Kreisvorsitzenden Klaus Lutz und Edwin Halbleib als Wahlhelfer. Als 1. Vorsitzender wurde wieder Herbert Schmid gewählt. Er dankte dem Vorstand für die geleistete Arbeit und Unterstützung, insbesondere, dass sie mit ihm die nächste Wahlperiode gestalten wollen. Seine Stellvertreterin wurde Michaela Hofmann und Heidi Schmid Schriftführerin.

Als Kassenwart wurde Volker Rommel und zum Schießwart Alexander Nimführ gewählt. Winfried Fröhlich, Franz Appel, Wilmar Döll und Reinhard Baumgart behalten ihr Amt als Beisitzer. Neuer Beisitzer ist Edwin Halbleib. Als Kassenprüfer wurden Betty Vogler und Wilhelm Pfaff gewählt.

Damit wurde das vorherige Vorstandsteam wiedergewählt und um einen neuen Beisitzer erweitert. red