Alles rund um's Ei wird am Dienstag, 5. April, um 19.30 Uhr in dem Vortrag "Ach du dickes Ei" beim Landesbund für Vogelschutz (LBV) im Umwelt-Informationszentrum Lindenhof besprochen. Wie eigentlich entsteht ein Hühnerei? und viele andere Fragen sollen in diesem Vortrag unterhaltsam und wissenschaftlich geklärt werden. Warum legen Hühner so viele Eier, andere Vögel aber nur eines, oder warum sind manche Eier rund und andere oval? Und woher weiß ein Kuckuck, welche Farbe sein Ei haben muss, damit es im fremden Nest nicht entdeckt wird? Der Vortrag findet online statt, die Zugangsdaten für die Videokonferenz stehen auf den Websites der Kreisgruppe Bayreuth (bayreuth.lbv.de) und der BGS

Oberfranken (oberfranken.lbv.de). red