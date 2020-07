27-Jährige überschlägt sich mit ihrem Fiat

Verletzungen erlitt eine Autofahrerin bei einem Unfall am Montag in der Gemeinde Untermerzbach. Gestern gegen 12 Uhr passierte der Verkehrsunfall auf der Kreisstraße Has 52 zwischen der Kadersmühle und Memmelsdorf, wie die Polizei in Ebern mitteilte. Eine 27-jährige Frau war aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fiat nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie überschlug sich mit ihrem Wagen. Die Insassin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch von der Feuerwehr befreit werden. Die verletzte Frau wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahes Krankenhaus gebracht. Vor Ort waren laut Polizeiangaben die Feuerwehren aus Untermerzbach, Memmelsdorf, Seßlach und Kaltenbrunn im Einsatz. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 5500 Euro. Unser Bild zeigt das Auto der verunglückten Frau. Foto: News5