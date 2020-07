20-Jähriger stürzt und verletzt sich lebensgefährlich

Auf der Staatsstraße 2198 kurz hinter Förtschendorf ereignete sich am Samstag gegen 17.20 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Motorrad.

Mehrere Motorradfahrer

Zwei Gruppen aus mehreren Motorradfahrern fuhren auf der St 2198 in Richtung Wickendorf, als einer der Motorradfahrer in ein entgegenkommendes Fahrzeug prallte. Der 20-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und musste mit dem Rettungshubschrauber aus Suhl in die Uniklinik nach Jena transportiert werden. Ein weiterer Kradfahrer stürzte ebenfalls, dieser und die beiden Insassen des beteiligten Autos blieben nahezu unverletzt und mussten nicht in die Klinik.

Die St2198 war zuerst wegen der Landung des Rettungshubschraubers und später aufgrund Unfallaufnahme durch die Polizei und eines hinzugezogenen Sachverständigen bis 21 Uhr komplett von den Feuerwehren aus Förtschendorf und Wickendorf gesperrt.