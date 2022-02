Die Horst Brandstätter Group in Zirndorf, zu der auch die berühmte Spielzeugmarke Playmobil gehört, hat sich "nachhaltige, ehrgeizige Unternehmensziele gesetzt", heißt es in einer Pressemitteilung des Konzerns.

Bis zum Jahr 2027 soll die Unternehmensgruppe klimaneutral sein und Emissionen vermeiden. Dies betrifft ganz konkret auch das Spielzeug von Playmobil. Bis 2030 sollen die Geschäftsmodelle möglichst zirkulär sein, sprich Teil von geschlossenen Materialkreisläufen, so das Unternehmen weiter.

Die Unternehmensgruppe werde "durch eine nachhaltige Ausrichtung die Umweltbilanz entlang der gesamten Wertschöpfungskette kontinuierlich verbessern", heißt es. "Wir unterstützen mit vielfältigen Aktivitäten die Reduzierung der weltweiten Emissionen und damit auch die Ziele des Pariser Abkommens zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius", wird CEO Steffen Höpfner zitiert.

Dies zeige sich bereits beim Blick auf "die Produkt-Highlights des Jahres 2022", wirbt der Konzern. Zum Thema "Discover the Planet", komme dieses Jahr eine neu entwickelte Produktreihe auf den Markt, die im Schnitt aus über 80 Prozent nachhaltigen Materialien bestehe. Dabei kämen "Post-Consumer-Recyclingmaterialien sowie biobasierte Kunststoffe" zum Einsatz.

Ein großer Teil bestehe aus Rezyklat, das aus ausgedienten Kühlschränken gewonnen werde. Die Reihe verfüge aber "wie alle Produkte des Unternehmens, über eine enorme Langlebigkeit", heißt es von der Brandstätter Gruppe. Die "farbenfrohe Spielwelt" stehe für das "Aufwachsen in einer Welt, in der Tiere und die Natur geschätzt und geschützt werden".

Sie werde im Juli auf den Markt kommen, heißt es. "Die Playmobil-Figuren von Tieren aus aller Welt liefern jede Menge Spiel-, Lern- und Sammelspaß und laden die Kinder ein, den für unser Ökosystem lebenswichtigen Regenwald in der Amazonasregion zu entdecken", schreibt der Konzern aus Zirndorf. Die Verpackung der Figuren und Tiere bestehe aus "nahezu 100 Prozent recycelter Pappe, die Bauanleitungen zu 100 Prozent aus recyceltem Papier".

