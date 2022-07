Am späten Mittwochnachmittag (20. Juli 2022) war über dem Landkreis Fürth eine Rauchsäule zu sehen. In der Nähe der Ortschaft Wachendorf war nach Angaben von News5 ein Mähdrescher in Brand geraten. Rasch breiteten sich die Flammen auf dem ganzen Feld aus. Glücklicherweise konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr ein Übergreifen des Brandes auf den angrenzenden Wald verhindert werden.

Dennoch brannte eine größere Fläche des abgeernteten Ackers ab. Unterstützt wurden die Feuerwehrleute beim Ablöschen von zahlreichen Landwirten, die mit Wasserfässern anrückten.