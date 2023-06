Fürther Hauptbahnhof nach Sanierung eingeweiht – "prachtvolle Schönheit"

Am Montag (12. Juni 2023) ist der neu sanierte Fürther Hauptbahnhof feierlich eingeweiht worden. Nach der rund vierjährigen Bauzeit nennt Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD) das Gebäude eine "prachtvolle Schönheit".

"Dabei hätte alles ganz anders kommen können. Die Deutsche Bahn hatte den ziemlich heruntergewirtschafteten spätklassizistischen Bau eigentlich schon abgeschrieben, wollte ihn vor mehr als zehn Jahren gar abreißen und durch einen Containerbau ersetzen", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Fürther Hauptbahnhof saniert und eingeweiht – diese Läden finden sich im Gebäude

Das Immobilienunternehmen MIP kaufte der Bahn 2018 demnach das Gebäude ab. Dieses habe "die Bahnhofshalle samt den beiden Seitenflügeln auf Vordermann gebracht", schreibt die Stadt. Fassade und Dach des 1863/43 errichteten Sandsteinbaus "erstrahlen wie neu", an der Wand der Mittelhalle prange ein Adler-Gemälde und das Stadtwappen ziere die Decke.

In der Eingangshalle finde sich darüber hinaus ein Modell des einstigen Ludwigsbahnhofes in einer Vitrine, eine weitere am Treppenabgang erinnere an die Zugfahrt der deutschen Nationalmannschaft im April 1924. "Das Team bestand nur aus Spielern der SpVgg Fürth und des 1. FCN, die aufgrund der Rivalität in getrennten Wagen fuhren", erklärt die Stadt. Direkt gegenüber hängen großformatige Bilder der Fürther Partnerstädte.

In West- und Ostflügel befinden sich bereits seit längerem die Tourist-Info der Stadt sowie das infra-Service-Center und ein Bistro. In der Mittelhalle gebe es zudem ein kleines Deko- und Einrichtungsgeschäft sowie eine Buchhandlung. Bei aller Freude über die gelungene Sanierung bleibt noch ein Wermutstropfen: Der Hauptbahnhof ist an den Bahnsteigen noch immer nicht barrierefrei. Hier aber, so Thomas Jung, ist "jetzt die Bahn am Zug". Weitere Nachrichten aus Fürth findest du auf unserer Übersichtsseite.