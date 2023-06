Fürth: Zuschüsse für Sportvereine bewilligt - dahin fließen die Gelder

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss der Stadt Fürth hat in seiner Sitzung im vergangenen Mai auf Empfehlung des beratenden Sportausschusses beschlossen, im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von über 200 000 Euro für Investitionsmaßnahmen verschiedener Fürther Sportvereine bereitzustellen. Wie die Stadt Fürth erklärt, dienen diese Fördermittel dem Erhalt und der Weiterentwicklung bestehender vereinseigener Sportanlagen sowie der Anschaffung von Sportgroßgeräten.

Sportbürgermeister Markus Braun freut sich über die Bereitstellung der finanziellen Mittel und unterstreicht die Bedeutung der Vereine und ihrer Sportstätten für die Sportinfrastruktur in Fürth: „Die lokalen Sportvereine sind die wichtigsten Träger für ein umfassendes und hochwertiges Sportangebot in unserer Stadt und leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Gesundheitsförderung und dem sozialen Zusammeninhalt. Daher unterstützen wir jedes Jahr die Sportvereine mit Zuschüssen in Höhe von über 500 000 Euro.“ Rund die Hälfte davon fließt jährlich in Bau- und Sanierungsprojekte von Vereinen.

Nach einer Auflistung des zuständigen Amtes für Sport und Gesundheitsförderung handelte es sich um 24 Projekte und Baumaßnahmen von insgesamt 15 Vereinen. Darunter fällt unter anderem die Umwandlung eines Rasenplatzes in einen Kunstrasenplatz beim FSV Stadeln e.V. (129 899 Euro), bei dem der erste Teil der Maßnahme auch schon im Haushaltsjahr 2022 bezuschusst werden konnte (125 111 Euro), die Reparatur einer beschädigten Laufbahn beim TV Fürth 1860 e.V. (5192 Euro) sowie zahlreiche Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und ökologisch sinnvolle Projekte.