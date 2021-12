Stadt und Landkreis Fürth haben gemeinsam die Schlagzahl für die dritte Covid-19-Impfung stark erhöht. Die Booster-Impfaktion in der Grünen Halle in Fürth erlebte an diesem Samstag, 4. Dezember, einen gelungenen Start, teilen Stadt und Landkreis Fürth mit.

Mehr als 80 Helferinnen und Helfer des THW, BRK, der Freiwilligen Feuerwehren in Stadt und Landkreis sowie der Berufsfeuerwehr und der AGNF (Arbeitsgemeinschaft Notfallmedizin Fürth) sorgen für einen reibungslosen und bestens organisierten Ablauf.

„Durch die vorherige Terminvergabe kommt es auch kaum zu Wartezeiten“, so AGNF-Vorsitzender Klaus Meyer. Vorgesehen sind an den Adventswochenenden – jeweils samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr - bis zu 1000 Impfungen täglich.

Wenn es der Ablauf zulässt, können auch noch weitere Termine freigeschaltet werden, so dass Bürgerinnen und Bürger eventuelle auch noch kurzfristig für heute oder Sonntag, 5. Dezember, einen Termin bekommen können. Termine sollen am besten online über das bayernweite Portal erfolgen.

Für Bürgerinnen und Bürger ohne Internetzugang besteht die Möglichkeit, telefonisch unter 0911/950 917-0 einen Termin zu vereinbaren. Anfang der Woche werden die Termine für den 11. und 12. Dezember

freigeschalten.

Oberbürgermeister Thomas Jung und Landrat Matthias Dießl bedankten sich bei den Einsatzkräften für ihr „großes Engagement“ und wiesen nochmals auf die Wichtigkeit der Impfung hin. Bisher wurden rund 40000 Booster-Impfungen in Stadt und Landkreis durchgeführt.

Ziel sei es, so Dießl, im Dezember die 50.000er-Marke zu knacken. In Fürth sei die Inzidenz wieder gefallen, so OB Jung. „Das ist jedoch noch kein Grund zur Entwarnung, aber es gibt Hoffnung.“