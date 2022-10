Fürth : Pizza Zulù gewinnt erneut Auszeichnung als " beste Pizzeria Deutschlands "

Es ist offiziell: Die beste neapolitanische Pizza Deutschlands gibt es auch weiterhin in Franken. Zu diesem Ergebnis kamen die italienischen Expert*innen von "50 Top Pizza" im Zuge ihres jährlichen Rankings. Aber auch unter den Top 50 Europas und sogar den Top 50 weltweit belegt die von Gaspare Squitieri geführte Pizzeria Spitzenplätze.

"Auch in diesem Jahr haben wir die Auszeichnung als beste Pizzeria Deutschlands gewonnen", verkündet Gaspare Squitieri, Inhaber der Pizzeria "Pizza Zulù" in der Fürther Innenstadt via Instagram. Bereits im letzten Jahr hatte Squitieri mit seinem Restaurant diese Auszeichnung zum ersten Mal gewinnen können.

Damals belegte die Fürther Pizzeria noch unter ihrem alten Namen "Naples Authentic neapolitan Pizza" den neunten Platz der Top 50 Europas. In diesem Jahr hat das Restaurant seine Position im Ranking unter neuem Namen noch einmal verbessert.

"Wir haben im europäischen Ranking den siebten Platz belegt und uns damit im Vergleich zum Vorjahr um zwei Plätze verbessert", freut sich Squitieri. Und das, obwohl die Konkurrenz im vergangenen Jahr noch einmal stark zugenommen habe. "Allein im letzten Jahr wurden in Europa etwa 300 neue neapolitanische Pizzerien eröffnet und damit ist die Konkurrenz deutlich größer geworden", erklärt er. Deshalb habe er im Voraus "nicht damit gerechnet", seine Position im europäischen Ranking zu verbessern.

Außerdem schaffte es das Pizza Zulù in diesem Jahr erstmalig auch auf die Liste der besten Pizzerien weltweit. Unter den 50 besten Pizzerien der Welt schaffte es das Fürther Restaurant auf den 34. Platz. "Ich freue mich sehr, in die Rangliste der besten Pizzerien der Welt aufgenommen worden zu sein", schreibt Squitieri.

"Pizzazulù ist der neue Name der Pizzeria (früher bekannt als Neaples Authentic Neapolitan Pizza). Die Qualität ist jedoch unverändert geblieben. Hier finden Sie eine ausgezeichnete, zeitgemäße Pizza mit einer luftigen und leichten Kruste. Es werden die gleichen hochwertigen Zutaten verwendet, und der Service ist stets zuvorkommend und effizient", schreibt die Jury.

Die Einrichtung in der Fürther Pizzeria sei "warm und fröhlich". Es gebe ebenfalls "ein schönes Angebot an gebratenen Gerichten und Saltimbocca". Was die Desserts angeht, sollten sich Kunden "den Babà nicht entgehen lassen", heißt es.

"Pizzazulù" in der Königsstraße 44 hat Montag sowie Mittwoch bis Freitag von 17 Uhr bis 22 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag könnt ihr das Lokal von 16.30 bis 22.30 Uhr besuchen.