In der Stadt und im Landkreis Fürth ist der Anteil der bestätigten Omikronfälle in den letzten Wochen deutlich angestiegen. Mit dem vergangenen Wochenende wurde dabei erstmalig ein Anteil von über 50 Prozent festgestellt, der "in den kommenden Tagen voraussichtlich weiter ansteigen wird", heißt es.

Insgesamt seien in Stadt und Landkreis Fürth derzeit 354 Personen nachweislich an der Omikron-Variante erkrankt, wie das Landratsamt Fürth berichtet. Außerdem gebe es aktuell 99 Verdachtsfälle.

Weitere wichtige Informationen zum Thema Corona sind auf der Homepage des Landkreises Fürth zu finden. Dort ist nun auch der Anteil an Omikronfällen in Stadt und Landkreis Fürth aufgeführt. Zur Aufstellung der Zahlen gelangt ihr hier.

Vorschaubild: © Daniel Krüger/inFranken.de