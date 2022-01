Fürth vor 1 Stunde

Corona-Pandemie

Neue Corona-Regeln ab 5. Januar - Das gilt im Rathaus und anderen Gebäuden

In Fürth gilt für alle Besucher*innen des Rathauses und anderer städtischer Dienstgebäude ab dem 5. Januar 2022 die 3G-Pflicht. Zudem gibt die Stadt bekannt, was in Bezug auf Tests und Masken zu beachten ist.