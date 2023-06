Im Alter von 100 Jahren besucht der frühere US-Außenminister Henry Kissinger noch einmal seine fränkische Heimat in Fürth. Am Dienstag wird es in der Geburtsstadt des Staatsmannes einen Festakt geben, bei dem auch ein Grußwort Kissingers erwartet wird.

Kissinger war 1923 als Sohn jüdischer Eltern in Fürth geboren worden. Er spielte bei der Spielvereinigung Fürth, dem heutigen Greuther Fürth, Fußball und gilt noch immer als glühender Fan des Clubs. Die Familie floh 1938 vor den Nationalsozialisten in die USA.

Kissinger wurde 1973 US-Außenminister unter Präsident Richard Nixon. Er spielte vor allem im israelisch-palästinensischen Friedensprozess der 1970er Jahre eine gewichtige Rolle.