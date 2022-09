Im Nordwesten Fürths ist es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos wurde eine Frau schwer verletzt.

Laut der Polizei schwebt die Fahrerin des einen Unfallfahrzeugs jedoch nicht in Lebensgefahr. Die beiden Autos waren am Donnerstag gegen 14 Uhr aus bisher nicht geklärter Ursache in der Mainstraße im Stadtteil Atzenhof frontal zusammengestoßen.

Beide Fahrer mit teils schweren Verletzungen - Mainstraße zeitweise komplett gesperrt

Der Unfallgegner kam ersten Informationen zufolge mit mittelschweren Verletzungen davon. Er wurde ebenso zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Mainstraße musste zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt werden. Nach wenigen Stunden gab die Polizei eine Spur der viel befahrenen Strecke im Fürther Westen wieder frei.

